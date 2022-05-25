Кара Делевинь и Белла Хадид появились в Каннах в идеальных вечерних образах

Обе модели появились на премьере фильма "Невинный"

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Накануне на Каннском фестивале состоялась премьера фильма Луи Гарреля "Невинный" (L’innocent), но, как водится, главным событием стал не фильм, а гости, которые пришли его посмотреть. Об этом пишет Vogue.

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На красную дорожку вышли сразу две супермодели нашего времени – Кара Делевинь и Белла Хадид.

Причем, если ранее Белла для Канн выбирала не самые однозначные наряды, так, во время своего дебюта несколько лет назад она выбрала платье, которые практически ничего не скрывало, то в этот раз она обратилась к классике и услугам стилиста Ло Роуча.

[ + – ] Белла Хадид и ее эффектное платье 1989 года Фото: Getty Images

Старшая из сестер Хадид вышла на красную дорожку в классическом Versace из коллекции весна-лето 1987 года.

Его создал сам Джанни Версаче для постановки оперы "Саломея" в Театре Ла Скала. Чтобы придать своему образу еще более ослепительный вид, Хадид выбрала ослепительные драгоценности от Chopard — обязательный атрибут для шикарного выхода в свет в Каннах.

[ + – ] Белла Хадид в винтажном платье от Джанни Версаче

А Кара Делевинь пришла на премьеру не сама, а в отличной компании. С художественным руководителем Balmain под руку.

Платье Кары с пышным подолом смотрелось очень эффектно, но передвигаться в нем было нелегко. Рустену пришлось располагать складки поэффектней для фотосессии, а потом помогать своей подруге подняться по лестнице.

[ + – ] Кара Делевинь и Оливье Рустен на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Чтобы соответствовать Каре и ее шикарному образу, Рустену кроме белого костюма, пришлось подобрать и обувь, чтобы не быть ниже модели.

Напомним, ранее на красную дорожку в Каннах выходили Джулианна Мур и Ева Лонгория. А Шэрон Стоун сделала из своего визита целое шоу. Она пришла в сопровождении двух симпатичных молодых мужчин и платье-трансформере.

Впрочем, пока самый впечатляющий выход получился у Наоми Кэмпбелл. 52-летняя супермодель вышла к фотографам в эффектном "голом" платье, которое практически обнажило ее грудь.