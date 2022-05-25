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Кара Делевинь и Белла Хадид появились в Каннах в идеальных вечерних образах

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Фото: Getty Images | Кара Делевинь и Оливье Рустен на Каннском кинофестивале

Обе модели появились на премьере фильма "Невинный"

Накануне на Каннском фестивале состоялась премьера фильма Луи Гарреля "Невинный" (L’innocent), но, как водится, главным событием стал не фильм, а гости, которые пришли его посмотреть. Об этом пишет Vogue.

На красную дорожку вышли сразу две супермодели нашего времени – Кара Делевинь и Белла Хадид.

Причем, если ранее Белла для Канн выбирала не самые однозначные наряды, так, во время своего дебюта несколько лет назад она выбрала платье, которые практически ничего не скрывало, то в этот раз она обратилась к классике и услугам стилиста Ло Роуча.

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Белла Хадид и ее эффектное платье 1989 года
Фото: Getty Images

Старшая из сестер Хадид вышла на красную дорожку в классическом Versace из коллекции весна-лето 1987 года.

Его создал сам Джанни Версаче для постановки оперы "Саломея" в Театре Ла Скала. Чтобы придать своему образу еще более ослепительный вид, Хадид выбрала ослепительные драгоценности от Chopard — обязательный атрибут для шикарного выхода в свет в Каннах.

Белла Хадид в винтажном платье от Джанни Версаче

А Кара Делевинь пришла на премьеру не сама, а в отличной компании. С художественным руководителем Balmain под руку.

Платье Кары с пышным подолом смотрелось очень эффектно, но передвигаться в нем было нелегко. Рустену пришлось располагать складки поэффектней для фотосессии, а потом помогать своей подруге подняться по лестнице.

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Кара Делевинь и Оливье Рустен на Каннском кинофестивале
Фото: Getty Images

Чтобы соответствовать Каре и ее шикарному образу, Рустену кроме белого костюма, пришлось подобрать и обувь, чтобы не быть ниже модели.

Напомним, ранее на красную дорожку в Каннах выходили Джулианна Мур и Ева Лонгория. А Шэрон Стоун сделала из своего визита целое шоу. Она пришла в сопровождении двух симпатичных молодых мужчин и платье-трансформере.

Впрочем, пока самый впечатляющий выход получился у Наоми Кэмпбелл. 52-летняя супермодель вышла к фотографам в эффектном "голом" платье, которое практически обнажило ее грудь.