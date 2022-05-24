Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском кинофестивале в "голом" платье

Черное кутюрное платье от Valentino почти обнажило грудь супермодели, а роскошное колье с сапфиром привлекло к декольте внимание

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52-летняя Наоми Кэмпбелл произвела фурор, появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля в одном из самых откровенных и роскошных платьев этого светского события. Об этом пишет Grazia Magazine.

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Для своего триумфального выхода в свет Наоми выбрала черное кутюрное платье Valentino, украшенное перьями.

Однако вполне простой фасон платья украшало очень глубокое и откровенное декольте, которое почти обнажило грудь супермодели. Впрочем, она явно была к этому готова и демонстрировала вырез фотографам.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл и ее "голое" платье на красной дорожке в Каннах Фото: Getty Images

Образ она дополнила лаконичным и роскошным колье с огромным сапфиром.

В 2022 году, когда Каннский фестиваль вернул свойственные ему роскошь и гламур после пандемии коронавируса, многие селебрити на красную дорожку вышли в очень примечательных украшениях от ведущих ювелирных компаний. Пожалуй, давно на светских мероприятиях не было столько роскошных и дорогих украшений.

Так, Джулианну Мур и ее изумрудное колье в первый день кинофестиваля охранял целый отряд телохранителей.

А Джулия Робертс появилась с огромным желтым бриллиантом от Chopard, который может составить конкуренцию знаменитому колье от Tiffany за 30 миллионов долларов. Колье с желтым бриллиантом, который был найден в 1877 году, на публике появлялось только трижды. Последний раз его надевала Леди Гага на церемонию "Оскар" в 2019 году.