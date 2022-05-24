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Наомі Кемпбелл з'явилася на Каннському кінофестивалі в "голій" сукні

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наомі кемпбелл, гола сукня, канський кінофестиваль, канни 2022, сапфірове кольє, глибоке декольте
Фото: Getty Images | Наомі Кемпбелл та її "гола" сукня на червоній доріжці в Каннах

Чорна кутюрна сукня від Valentino майже оголила груди супермоделі, а розкішне кольє із сапфіром привернуло до декольте увагу.

52-річна Наомі Кемпбелл викликала фурор, з'явившись на червоній доріжці Канського кінофестивалю в одному з найвідвертіших і найрозкішніших суконь цієї світської події. Про це пише Grazia Magazine.

Для своєї тріумфальної появи Наомі обрала чорну кутюрну сукню Valentino, прикрашену пір'ям.

Проте цілком простий фасон сукні прикрашало дуже глибоке та відверте декольте, яке майже оголило груди супермоделі. Утім, вона очевидно була готова до цього і демонструвала виріз фотографам.

наомі кемпбелл, гола сукня, канський кінофестиваль, канни 2022, сапфірове кольє, глибоке декольте
Наомі Кемпбелл та її "гола" сукня на червоній доріжці в Каннах
Фото: Getty Images

Образ вона доповнила лаконічним і розкішним кольє з величезним сапфіром.

У 2022 році, коли Каннський фестиваль повернув властиві йому розкіш і гламур після пандемії коронавірусу, багато селебріті на червону доріжку вийшли в дуже примітних прикрасах від провідних ювелірних компаній. Мабуть, давно на світських заходах не було стільки розкішних і дорогих прикрас.

Так, Джуліанну Мур і її смарагдове кольє у перший день кінофестивалю охороняв цілий загін охоронців.

А Джулія Робертс з'явилася з величезним жовтим діамантом від Chopard, який може скласти конкуренцію знаменитому кольє від Tiffany за 30 мільйонів доларів. Кольє із жовтим діамантом, який було знайдено в 1877 році, на публіці з'являлося лише тричі. Востаннє його одягала Леді Гага на церемонію "Оскар" у 2019 році.