Ченнинг Татум стал новым лицом аромата Versace Eros (фото)
По словам актера, сотрудничество модным домом было его давней мечтой. Донателлы Версаче считает звезда фильма "Унеси меня на Луну" идеальным мужчиной Versace.
Американский актер и модель Ченнинг Татум — новое лицо мужских ароматов Versace Eros. Это первая работа 44-летнего актера над рекламной кампанией для знаменитого итальянского бренда, сообщает Daily Mail.
Ченнинг, который помолвлен с Зои Кравиц, неоднократно появлялся в нарядах Versace на красных дорожках и является другом главного креативного директора компании 69-летней Донателлы Версаче.
"Когда я начал работать моделью в 2000-х, Versace был брендом, с которым я всегда хотел поработать, но так и не смог, поэтому эта кампания кажется мне особенной и личной. Имя Versace имеет огромное значение для многих людей по всему миру, и быть частью этого наследия — настоящая привилегия. Донателла — настоящая икона и друг, и я с нетерпением жду реакции на то, что мы создали вместе", — рассказал Татум.
Донателла добавила: "Я так рада, что Ченнинг Татум примет участие в рекламной кампании ароматов Versace Eros в следующем месяце. Мне очень понравилось работать с Ченнингом над этой съемкой. Он не только выглядит потрясающе, но и вложил в эту кампанию всю свою душу. Он демонстрирует силу и власть, а также является одним из самых добрых и обаятельных мужчин, которых я встречала. Он олицетворяет современную мужественность. Идеальный мужчина Versace. Нет никого лучше, кто мог бы олицетворять Эроса".
Тем временем невеста Ченнинга Зои является лицом аромата Black Opium от YSL. Недавно она также снялась в новой рекламной кампании YSL с Джереми Алленом Уайтом из The Bear.
Ранее, 12 апреля, Фокус сообщал, что Ченнинг Татум и Дженна Деван продолжают судиться. Официально экс-пара развелась пять лет назад. Впрочем, остались неурегулированные финансовые вопросы.