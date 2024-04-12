Ченнинг Татум и Дженна Деван продолжают судиться: в чем проблема

Официально экс-пара развелась пять лет назад. Впрочем, остались неурегулированные финансовые вопросы.

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43-летний американский актер Ченнинг Татум и его бывшая жена Дженна Деван, 43, продолжают судиться после развода в 2019 году. Об этом пишет People.

Бывшие супруги все еще имеют споры по финансовому урегулированию, включая прибыль от франшизы фильмов "Супер Майк", в которой Татум сыграл стриптизера.

В судебных документах, полученных изданием, Дженна Деван предоставила свой "предварительный список свидетелей", в который входили ее и имя экс-супруга.

Актриса хочет, чтобы она и Ченнинг "дали показания по всем вопросам, связанным с их браком, включая бизнес и финансовую деятельность".

Дженна Деван Фото: Getty Images

Сообщается, что жених Дженны Стив Кази также даст показания во время заседания, которое назначили на 12 апреля 2024 года.

Главными вопросами для судебного разбирательства являются "распределение имущества, требования о возмещении, гонорары адвокатов" и тому подобное.

Деван также утверждала, что рассмотрение дела было отложено из-за того, что ее бывший возлюбленный якобы отказывается "принять равное распределение интеллектуальной собственности "Супер Майка"". Актриса обвиняет Татума в том, что он отдал полученные средства в "безвозвратный траст" и передал лицензионные права третьей стороне, не уведомив ее об этом.

Отметим, что Ченнинг Татум и Дженна Деван поженились в июле 2009 года. Актриса подала на развод в октябре 2018, а официально они развелись в 2019. У пары есть 10-летняя дочь Эверли, которая большую часть времени проводит с отцом.

Дочь Ченнинга Татума и Дженны Деван

Сейчас Ченнинг помолвлен с актрисой Зои Кравиц. Тем временем Дженна встречается с актером Стивом Кази, от которого во второй раз беременна. В марте 2020 они стали родителями сына Каллума.

Дженна Деван

Напомним, Ченнинг Татум обручился с дочерью Ленни Кравица.

Также Фокус писал о том, как невеста Ченнинга Татума нашла общий язык с его дочкой.