Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье для красных дорожек (фото)

Этот винтажный наряд было довольно тяжело достать.

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Звезда мировых подиумов Белла Хадид продолжает покорять публику Каннского кинофестиваля своими роскошными образами. На этот раз она вышла в свет в невероятно нежном белом платье, на которое точно стоит обратить внимание. Об этом пишет Vogue.

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Супермодель палестинского происхождения накануне посетила премьеру фильма "Les Bonnes Étoiles" (Счастливые звезды).

На красную дорожку 25-летняя Белла вышла в длинном прямом белоснежном платье Gucci с вырезом и золотой вставкой на бедре. На ногах знаменитости были такого же белого цвета босоножки на каблуке. В качестве аксессуаров к аутфиту американская супермодель добавила серьги и массивное кольцо.

Волосы Хадид уложила легкими локонами, а на лице сделала нюдовый макияж.

[ + – ] Белла Хадид на Каннском кинофестивале

Платье Беллы относится к периоду модного дома, когда креативным директором Gucci был дизайнер Том Форд. Винтажный наряд было довольно трудно найти, однако Белла смогла договориться, чтобы блеснуть на красной дорожке Лазурного побережья в белоснежном платье коллекции осень 1996, стоимость которой составляет более 15 тысяч долларов.

Ранее Белла уже покорила публику Канн своим винтажным образом в стиле культовой актрисы Одри Хепберн. Знаменитость продемонстрировала роскошное черное платье и макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Винтажный образ Беллы Хадид Фото: Соцсети

Также Фокус писал о стильных выходах на красную дорожку Каннского кинофестиваля других звезд. Беременная бразильская супермодель Адриана Лима накануне продемонстрировала откровенное горчичное платье с вырезами на животе.