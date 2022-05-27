Белла Хадид продемонстрировала идеальное платье для красных дорожек (фото)
Этот винтажный наряд было довольно тяжело достать.
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Звезда мировых подиумов Белла Хадид продолжает покорять публику Каннского кинофестиваля своими роскошными образами. На этот раз она вышла в свет в невероятно нежном белом платье, на которое точно стоит обратить внимание. Об этом пишет Vogue.
Супермодель палестинского происхождения накануне посетила премьеру фильма "Les Bonnes Étoiles" (Счастливые звезды).
На красную дорожку 25-летняя Белла вышла в длинном прямом белоснежном платье Gucci с вырезом и золотой вставкой на бедре. На ногах знаменитости были такого же белого цвета босоножки на каблуке. В качестве аксессуаров к аутфиту американская супермодель добавила серьги и массивное кольцо.
Волосы Хадид уложила легкими локонами, а на лице сделала нюдовый макияж.
Платье Беллы относится к периоду модного дома, когда креативным директором Gucci был дизайнер Том Форд. Винтажный наряд было довольно трудно найти, однако Белла смогла договориться, чтобы блеснуть на красной дорожке Лазурного побережья в белоснежном платье коллекции осень 1996, стоимость которой составляет более 15 тысяч долларов.
Ранее Белла уже покорила публику Канн своим винтажным образом в стиле культовой актрисы Одри Хепберн. Знаменитость продемонстрировала роскошное черное платье и макияж с акцентом на глаза.
Также Фокус писал о стильных выходах на красную дорожку Каннского кинофестиваля других звезд. Беременная бразильская супермодель Адриана Лима накануне продемонстрировала откровенное горчичное платье с вырезами на животе.