Беременная Адриана Лима вышла на красную дорожку Канн в горчичном откровенном платье (фото)

Знаменитость беременна третьим ребенком.

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40-летняя бразильская супермодель и актриса Адриана Лима вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в очередном откровенном наряде. Об этом пишет Daily Mail.

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Беременная знаменитость вышла на публику в длинном горчичном платье с вырезами на животе, что в очередной раз подчеркнуло интересное положение Лимы. Изюминкой платья стали длинные рукава и почти обнаженный живот. Волосы Адриана уложила и закрепила заколкой, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

В качестве аксессуаров к аутфиту беременная супермодель добавила массивные серьги и кольца.

[ + – ] Адриана Лима в Каннах

Сопровождал Адриану традиционно ее возлюбленный и отец будущего ребенка – кинопродюсер Андрес Леммерс. Они не скрывали своих чувств на публике, обнимаясь и целуясь перед камерами.

Сейчас 40-летняя супермодель беременна третьим ребенком. Ведь у ангела Victoria's Secret уже есть две дочери, Валентина (12 лет) и Сиенна (9 лет). Для пары Лимы и Леммерма малыш станет первым общим ребенком.

Напомним, Адриана Лима посетила одну из первых красных дорожек 75-го Каннского кинофестиваля в бархатном бра и полупрозрачной юбке.

Также Фокус писал о съемке беременной Адрианы Лимы для глянца. Знаменитость позировала фотографам полностью обнаженной, не скрывая своего интересного положения.