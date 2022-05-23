Беременная Адриана Лима вышла в свет в бархатном бра (фото)

Знаменитость ждет своего третьего ребенка.

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40-летняя супермодель Адриана Лима вышла в свет со своим возлюбленным в образе, который подчеркнул ее интересное положение. Фото она поделилась на своей Instagram-странице.

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Знаменитость посетила ужин Chopard Loves Cinema в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Беременная модель вышла на красную дорожку Лазурного побережья в довольно откровенном образе – темно-изумрудном бархатном бра и полупрозрачной длинной юбке с кожаными ремнями.

Волосы Адрианы были уложены легкими локонами, а на лице был макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Адриана Лима в Каннах

Спутник беременной звезды был в классическом деловом костюме.

Адриана Лима и Андрес Леммерс ждут рождения своего общего ребенка. 40-летний спутник Лимы – кинопродюсер. Для ангела Victoria's Secret этот малыш станет третьим, поскольку она уже воспитывает двух дочерей — Валентину (12 лет) и Сиенну (9 лет).

[ + – ] Адриана Лима и Андрес Леммерс на Каннском кинофестивале

Напомним, 40-летняя Адриана Лима снялась для глянца абсолютно обнаженной, подчеркнув свое интересное положение.

Также Фокус писал о рождении первенца у 34-летней певицы Рианны, которая во время первой беременности каждым своим стильным выходом производила фурор в Сети и меняла моду для беременных.