У звездной пары родился сын.

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34-летняя американская певица Рианна родила первенца. Об этом сообщает Page Six.

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Рианна и ее бойфренд, музыкант A$AP Rocky (Раким Майерс) впервые стали родителями. У пары родился сын. Сообщается, что артистка стала мамой еще 13 мая 2022 в Лос-Анджелесе.

Детали и имя новорожденного ребенка пока держат в секрете, а о родах звезды сообщил близкий к паре источник.

[ + – ] 34-летняя Рианна кардинально изменила моду для беременных Фото: badgalriri

За беременностью Рианны следил весь мир. Она решила кардинально изменить моду для беременных, поэтому выходила в свет в достаточно откровенных образах, совсем не скрывая своего живота, который с каждым месяцем увеличивался.

С A$AP Rocky Рианна пока не жената, однако известно, что пара сделает это при первом же условии после рождения ребенка. Так что в 2022, скорее всего, и состоится свадьба новоиспеченных родителей.

О своем будущем ребенке A$AP Rocky и Рианна сообщили зимой 2022, снявшись в фотосессии, где уже был виден округленный живот. Тогда же и начали предполагать о скорой свадьбе звездной пары.

[ + – ] A$AP Rocky и Рианна Фото: Getty Images

Весной заговорили о ссорах и возможном расставании беременной Рианны и ее бойфренде. Ведь, как сообщалось, он изменил певице с известной дизайнером Голливуда. Однако слухи остались слухами, а пара продолжила появляться на публике вместе, не скрывая своего счастья от ожидания первенца.

Напомним, на смену эпатажным выходам Рианны пришла беременная модель Андриана Лима. Одна из ангелов Victoria's Secret снялась для обложки глянца совершенно обнаженной.

Также Фокус писал об одном из последних откровенных образов беременной Рианны. Певица вышла в свет в ультракороткой юбке и топе в сетку.