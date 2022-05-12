Беременная Рианна вышла в свет в ультракороткой юбке и топе в сетку (фото)

В скором времени у звезды родится первенец.

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Американская певица Рианна сходила в откровенном образе на свидание с отцом своего будущего ребенка — музыкантом A$AP Rocky. Об этом пишет Daily Mail.

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Влюбленную пару увидели возле ресторана Санта-Моники. Для этого выхода беременная знаменитость, не перестающая радовать своих фанатов роскошными образами, выбрала атласное белье, серебряный топ в сетку и ультракороткую юбку из кристаллов. Свой "беременный" аутфит 34-летняя певица дополнила меховой накидкой, серебряным чокером и сумочкой от Balenciaga. На ногах звезды были блестящие босоножки на каблуке. А волосы Рири заплела в несколько высоких косичек.

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Отметим, что Рианна и A$AP Rocky долгое время дружили, однако, по слухам, певец тайно любил 34-летнюю певицу. В 2022 году пара объявила о том, что они ожидают рождения своего первенца. Поэтому поклонники Рианны и A$AP Rocky с нетерпением ждут официальной церемонии женитьбы музыкантов. Скорее всего, она состоится уже после рождения малыша.

Напомним, беременной Рианне посвятили статую в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о слухах, что Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky разошлись, ведь он изменил беременной знаменитости с известной дизайнером Голливуда. Однако слухи не подтвердились, а пара продолжает готовиться к рождению своего первенца и свадьбе. Недавно Рианну и A$AP Rocky заметили на одном из пляжей Барбадоса, откуда родом беременная звезда. Пара отдыхала вместе с родней Рианны.