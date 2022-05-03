Рианна удивила поклонников новым беременным образом

Знаменитость показала статую самой себя.

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В этом году певица Рианна, которая со дня на день ждет рождения первенца, отказалась от посещения Met Gala. Несмотря на это, ей все равно удалось удивить своих поклонников в день, когда состоялось главное модное мероприятие. Певица опубликовала видео из Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где под звуки классической музыки среди музейных скульптур можно увидеть мраморную статую беременной Рианны с цветочным принтом.

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"Что может быть более позолоченным, чем это", — подписала фото Рианна у себя в Instagram, намекнув на то, что ее статуя отлично вписывается в тематику вечеринки "Позолоченный гламур".

Как написали на странице журнала Vogue, для которого недавно снялась Рианна, беременная певица затмила одну из самых выдающихся мраморных статуй, представленных в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, статую Эйрены — Богини мира, которую изображают с младенцем на руках.

Отметим, что всю беременность Рианна не переставала появляться на публике в необычных образах, подчеркивая живот. Знаменитость выглядела настолько счастливой, что даже события последнего месяца, когда ее бойфренда и отца ребенка заподозрили в измене, а также незаконном хранении оружия, не слишком омрачили ее жизнь.

Напомним, 3 мая состоялось самое важное мероприятие мира моды — Met Gala в Метрополитен-музее Нью-Йорка, где ежегодно собираются знаменитости, чтобы пройтись по красной дорожке в необычных нарядах и собрать средства для благотворительности. Фокус писал о том, как прошло мероприятия и кто из голливудских звезд критиковал вечеринку.

Также Фокус рассказывал о Ким Кардашьян, которая пришла на мероприятие в знаменитом "голом" платье Мэрилин Монро, расшитом стразами. Знаменитость повторила образ певицы, в котором та исполняла "С днем ​​рождения, мистер президент" в 1962 году. Стоимость платья – около пяти миллионов долларов.