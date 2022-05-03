Гвинет Пэлтроу, Эми Шумер, Зейн Малик. Пять знаменитостей, которые критиковали Met Gala

Не всем голливудским звездам нравится примерять модные наряды и позировать на красной дорожке.

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3 мая состоялось долгожданное событие в модной индустрии — Met Gala. Мероприятие посетили многие голливудские звезды, поп-дивы и музыканты, желающие удивить поклонников невероятными нарядами и собрать средства для благотворительности. Однако среди знаменитостей есть и те, кто критикует модную вечеринку и предпочитает обходить подобные мероприятия стороной.

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Эми Шумер

Эми Шумер в 2016 году на шоу Говарда Стерна назвала главную модную вечеринку фарсом и бесполезной тратой времени. По словам актрисы, ее не интересует мода, поэтому во время своего первого выхода на Met Gala в 2016 она ушла раньше и решила, что вряд ли вернется.

"Я не люблю понты. Мы одеты как кучка **** придурков. Меня не интересует мода. Мне все равно. Я ушла раньше", — заявила звезда.

Впрочем, позиция Эми Шумер не помешала ей появиться на гала-вечеринке в этом году.

Гвинет Пэлтроу

В 2013 году Гвинет Пэлтроу в интервью USA Today заявила, что Met Gala для нее настоящая скука, и она больше не собирается туда приходить.

"Я никогда больше не поеду. Это было так скучно. Была ужасная жара. Было слишком многолюдно. Мне это совсем не понравилось", — говорила Пэлтроу.

Несмотря на это, в 2017 году актриса изменила свое мнение и появилась на красной дорожке вместе с рэпером A$AP Rocky в нежно-розовом платье от Calvin Klein, а также вспомнила, что свой первый бал посетила в 1995 году.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу на своем первом Met Gala в 1995 году

Позже актриса посещала мероприятие в 2019 году, а затем в 2021, шокировав своих фанатов коротким платьем, под который не надела белья.

Это был не первый "голый" образ актрисы на публичном мероприятии. Так в 2002 году она появилась на церемонии "Оскар" в одном самых спорных платьев от Alexander McQueen.

Тогда многие фанаты раскритиковали наряд актрисы за чрезмерную откровенность.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу на церемонии "Оскар" в 2002 году Фото: Getty Images

Деми Ловато

В 2016 году певицу пригласили на ее первый Met Gala, однако вместо того, чтобы блистать на красной дорожке, Деми Ловато почти сразу отправила на интервью к Billboard, в котором призналась, что разочарована происходящем. По словам певицы, знаменитости бахвалятся своими костюмами, забыв о том, что собрались здесь ради благотворительности, дабы привлечь внимание к проблемам людей, нуждающихся в финансовой поддержке. Особенно звезду возмутило поведение Ники Минаж, которая вела себя, по слова Ловато, вызывающе.

Позже, как писал Daily mail, Деми Ловато, которая долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостью, рассказала, что после Met Galа отправилась на встречу анонимных алкоголиков.

"Я переоделась, но на мне все еще были бриллианты. Я сидела на встрече АА в бриллиантах стоимостью в несколько миллионов долларов", — вспоминала певица.

Деми также добавила, что вероятно, это ее первый и последний бал, на котором она себя ощущала невероятно неуклюжей.

Зейн Малик

Фото: Getty Images

Как писал Сosmopolitan, в прошлом ходили слухи, что экс-бойфренду Джиджи Хадид певцу Зейну Малику запрещено посещать Met Gala после того, как в 2018 году вышло его интервью для GQ с критикой мероприятия. Иначе фанаты не могли объяснить, почему супермодель из года в год появляется на красной дорожке в одиночестве. Единственный раз, когда Хадид пришла на мероприятие с Маликом, был в 2016 году.

В интервью 2018 году Зейн честно признался, что лучше будет сидеть дома, чем наряжаться в дорогую одежду и фотографироваться на красной дорожке.

"Я бы больше не пошел туда. Я лучше буду сидеть у себя дома и заниматься чем-то продуктивным, чем наряжаться в действительно дорогую одежду и фотографироваться на красной ковровой дорожке. Это не для меня", — сказал Зейн.

Мерил Стрип

Одна из самых популярных голливудских звезд, 72-летняя Мерил Стрип ни разу не была на гала-вечере. В 2020 году она должна была стать ведущей мероприятия, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Известно, что оскароносная знаменитость не фанатка светских тусовок и предпочитает посещать вечеринки только по необходимости — чтобы продвинуть очередной проект.

Ранее Фокус выбрал топ-5 лучших образов на Met Gala 2022. Среди фаворитов ведущая мероприятия Блейк Лайвли, которая появилась в роскошном платье от Versace, а также Джессика Честейн в наряде от Gucci, Мей Маск и другие.