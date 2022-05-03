Гвінет Пелтроу, Емі Шумер, Зейн Малік. П'ять знаменитостей, які критикували Met Gala

Не всім голлівудським зіркам подобається приміряти модне вбрання та позувати на червоній доріжці.

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3 травня відбулася довгоочікувана подія в модній індустрії — Met Gala. Захід відвідали багато голлівудських зірок, попдів і музикантів, які бажають здивувати шанувальників неймовірними вбраннями та зібрати кошти для благодійності. Проте серед знаменитостей є й ті, хто критикує модну вечірку і вважає за краще обходити такі заходи стороною.

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Емі Шумер

Емі Шумер у 2016 році на шоу Говарда Стерна назвала головну модну вечірку фарсом та марною тратою часу. За словами акторки, її не цікавить мода, тому під час свого першого виходу на Met Gala у 2016 вона пішла раніше та вирішила, що навряд чи повернеться.

"Я не люблю понти. Ми одягнені як купка **** придурків. Мене не цікавить мода. Мені все одно. Я пішла раніше", — заявила зірка.

Втім, позиція Емі Шумер не завадила їй з'явитися на гала-вечірці цього року.

Гвінет Пелтроу

У 2013 році Гвінет Пелтроу в інтерв'ю USA Today заявила, що Met Gala для неї справжня нудьга, і вона більше не збирається туди приходити.

"Я ніколи більше не поїду. Це було так нудно. Була жахлива спека. Було дуже багатолюдно. Мені це зовсім не сподобалося", — говорила Пелтроу.

Попри це, у 2017 році акторка змінила свою думку і з'явилася на червоній доріжці разом із репером A$AP Rocky в ніжно-рожевому платті від Calvin Klein, а також згадала, що свій перший бал відвідала у 1995 році.

[ + – ] Гвінет Пелтроу на своєму першому Met Gala у 1995 році

Пізніше акторка відвідувала захід у 2019 році, а потім у 2021, шокувавши своїх фанатів короткою сукнею, під яку не одягла білизни.

Це був не перший "голий" образ акторки на громадському заході. Так у 2002 році вона з'явилася на церемонії "Оскар" в одній з найспірніших суконь від Alexander McQueen.

Тоді багато фанатів розкритикували вбрання акторки за надмірну відвертість.

[ + – ] Гвінет Пелтроу на церемонії "Оскар" у 2002 році Фото: Getty Images

Демі Ловато

У 2016 році співачку запросили на її перший Met Gala, проте замість того, щоб блищати на червоній доріжці, Демі Ловато майже одразу відправилась на інтерв'ю до Billboard, у якому зізналася, що розчарована тим, що відбувається. За словами співачки, знаменитості хваляться своїми костюмами, забувши про те, що зібралися тут заради благодійності, щоб привернути увагу до проблем людей, які потребують фінансової підтримки. Особливо зірку обурила поведінка Нікі Мінаж, яка поводилася, за словами Ловато, зухвало.

Пізніше, як писав Daily mail, Демі Ловато, яка тривалий час боролася з алкогольною та наркотичною залежністю, розповіла, що після Met Galа вирушила на зустріч анонімних алкоголіків.

"Я переодяглася, але на мені все ще були діаманти. Я сиділа на зустрічі АА в діамантах вартістю кілька мільйонів доларів", — згадувала співачка.

Демі також додала, що ймовірно, це її перший і останній бал, на якому вона почувалася неймовірно незграбною.

Зейн Малік

Фото: Getty Images

Як писав Сosmopolitan, у минулому ходили чутки, що ексбойфренду Джіджі Хадід співаку Зейну Маліку заборонено відвідувати Met Gala після того, як у 2018 році вийшло його інтерв'ю для GQ із критикою заходу. Інакше фанати не могли пояснити, чому супермодель рік у рік з'являється на червоній доріжці на самоті. Єдиний раз, коли Хадід прийшла на захід із Маліком, був у 2016 році.

В інтерв'ю 2018 року Зейн чесно зізнався, що краще сидітиме вдома, ніж одягатиметься в дорогий одяг та фотографуватиметься на червоній доріжці.

"Я б більше не пішов туди. Я краще сидітиму в себе вдома і займатимуть чимось продуктивним, ніж одягатимусь у справді дорогий одяг і фотографуватимусь на червоній килимовій доріжці. Це не для мене", — сказав Зейн.

Меріл Стріп

Одна з найпопулярніших голлівудських зірок, 72-річна Меріл Стріп, жодного разу не була на гала-вечорі. У 2020 році вона мала стати ведучою заходу, але його скасували через пандемію коронавірусу. Відомо, що оскароносна знаменитість не фанатка світських тусовок і воліє відвідувати вечірки лише за потребою, щоб просунути черговий проєкт.

Раніше Фокус вибрав топ-5 найкращих образів на Met Gala 2022. Серед фаворитів ведуча події Блейк Лайвлі, яка з'явилася в розкішній сукні від Versace, а також Джесіка Честейн у вбранні від Gucci, Мей Маск та інші.