Жениха Рианны подозревают в переписке с 45-летней матерью троих детей

Британка Джилли О' Доннел утверждает, что репер писал ей сообщения и предлагал встретиться.

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У возлюбленного певицы Рианны, которая со дня на день готовится стать мамой, репера ASAP Rocky не лучшие времена. Недавно в доме музыканта полиция Лос-Анджелеса обнаружила огнестрельное оружие, после чего артиста арестовали. Его юристы были шокированы происходящим и утверждали, что музыканта просто схватили, даже не дав возможности сдаться добровольно. Как сообщает издание TMZ, оружие забрали на экспертизу и уже выяснили, что музыкант хранил его законно, а к стрельбе в Голливуде в ноябре 2021 года оно не имеет отношения.

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Не прошло и дня, как у музыканта новая напасть — его подозревают в кокетливой переписке с 45-летней британкой Джилли О' Доннел, матерью троих детей, которая заявила, что артист предлагал ей встретиться. Об этом пишет The Sun.

Женщина утверждает, что музыкант написал ей в соцсетях в декабре и был очень настойчивым. Джилли сначала не поняла, что он знаменитость, но затем увидела миллионы подписчиков и спросила у детей, кто с ней переписывается. Они рассказали, что это бойфренд Рианны. По словам женщины, они вели беззаботную переписку, после чего A$AP Rocky предложил встретиться в Украине, куда он прилетел в то время, но она отказалась.

Джилли предположила, что музыкант написал ей, потому что ему приглянулись ее фото — в блоге британки, которая работает инструктором по гребле на байдарках, много селфи из спортзала и снимков бикини. Музыкант даже выразил желание потренироваться вместе с ней.

"Меня это очень рассмешило. Я сказала своим детям: "Вашей маме, может, и 45, но она еще вполне ничего". Мы все были в шоке из-за этого", — сказала Джилли в интервью изданию The Sun.

О'Доннелл заверила, что переписка с репером была несерьезной и она надеется, что они с Рианной будут счастливы вместе.

Как писал ранее Фокус, 34-летнюю барбадосскую певицу Рианну заметили в очередном провокационном "беременном" образе. Совсем скоро певица должна родить своего первенца.