Рианна продемонстрировала один из последних "беременных" образов

За считанные недели знаменитость родит своего первенца.

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34-летняя барбадосская певица Рианна вышла в свет в очередном провокативном "беременном" образе. И это один из последних выходов знаменитости в положении, ведь за считанные недели она родит своего первенца. Об этом пишет Vogue.

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Рианну заметила на выходе из ресторана Nobu в Лос-Анджелесе. На беременной звезде был темно-синий кроп-топ и облегающая юбка в пол. На ногах певицы были белые кеды adidas. В качестве аксессуаров она выбрала массивные аксессуары и сумку Dior Saddle. А дополнила образ кепка в тон наряда.

[ + – ] Очередной "беременный" выход Рианны

Вероятно, это последний выход беременной Рианны, чьи последние образы покоряли публику. Ведь, по словам инсайдеров, уже в мае 2022 года звезда родит своего первенца. Знаменитость ранее отмечала, что беременность – не повод прятать далеко в шкаф стильную и откровенную одежду, и она хочет изменить представление о моде для беременных.

Напомним, Рианна и ее возлюбленный, музыкант A$AP Rocky, ждут своего первенца. Недавно певица рассекретила пол своего будущего ребенка.

Также Фокус писал о фейковой Рианне в Бразилии. Женщина, пользуясь своим сходством с мировой знаменитостью, пользуется и ее нынешним положением и носит накладной живот для еще большего хайпа.