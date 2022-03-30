Фейковая Рианна позволяет фанатам целовать свой накладной живот в Бразилии

Девушка специально носит накладной живот.

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30-летняя Присцилла Беатрис, девушка родом из Бразилии, использует свою внешность, похожую на беременную Рианну, для медийности. Об этом рассказывает New York Post.

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На днях фейковая Рианна вышла в свет с охранниками и давала интервью журналистам на португальском языке, будто она и есть настоящая Рианна. Девушка даже разрешала "фанатам" целовать свой накладной живот.

[ + – ] Фейковая Рианна фотографируется с фанатами

Свою "барбадосскую" внешность Присцилла использовала для популярности и раньше, ведя соцсети, в частности TikTok. Она публиковала видео и фото, на которых повторяла бьюти-образы барбадосской певицы и перепевала ее хиты.

Однако сейчас наступил очередной этап славы, когда можно "хайпануть" на беременности 33-летней знаменитости, за каждым выходом которой следит весь мир.

Однако настоящим поклонникам Рианны не понравилась ее практически копия, поскольку девушка обманывает людей, которые верят ей. Некоторые даже писали, что готовы ударить ее за это.

[ + – ] Присцилла Беатрис использует свою внешность для медийности и монетизирует ее рекламными контрактами

Отметим, что комментариев по поводу этих беременных выходов ни от Рианны, ни от "Рианны" пока нет. Однако раньше, когда видео Присциллы начали разлетаться в Сети, одно из них настоящая Рианна прокомментировала с насмешкой: "Когда альбом, сестра?" Ведь фанаты певицы часто упрекают ее подобными вопросами, ожидая нового музыкального альбома с 2016 года.

[ + – ] Присцилла Беатрис — копия Рианны

Впрочем, не Рианной единственной. У Ким Кардашьян тоже есть копия. Модель Чейни Джонс – двойник 41-летней теледивы. С ней даже ходил на свидание уже бывший муж Ким, рэпер Канье Уэст. А впоследствии в компании фейковой Кардашьян заметили и отца детей Кайли Дженнер, музыканта Трэвиса Скотта.

Также Фокус писал о родной сестре Карди Би, похожей на нее как две капли воды. Поклонники рэперши даже не могли отличить на фото, где настоящая Карди