Трэвиса Скотта заметили в компании новой девушки

После рождения сына музыкант проводит время не с матерью своих детей.

Американского рэпера и мужа одной из клана Кардашьян Трэвиса Скотта заметили в компании девушки, очень похожей на старшую сестру его возлюбленной. Муж бизнесвумен Кайли Дженнер проводил время с моделью Чейни Джонс, внешне очень напоминающей теледиву Ким Кардашьян. Об этом пишет Daily Mail.

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Трэвиса с его друзьями и Чейни Джонс заметили на вечеринке после Супербоула 2022 в Лос-Анджелесе, как раз перед Днем святого Валентина.

[ + – ] Трэвис Скотт проводит время с моделью Чейни Джонс

Отметим, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают 4-летнюю дочь Сторми Вебстер, ставшую для обоих первенцем. А 2 февраля 2022 года у них родился сын, которого родители назвали Волком (Wolf Webster).

Кайли и Трэвис на данный момент официально не женаты, однако они вместе более 5 лет. Несмотря на многочисленные измены со стороны рэпера.

[ + – ] Чейни Джонс внешне очень напоминает Ким Кардашьян

Ранее Фокус писал о свидании американского рэпера Канье Уэста и Чейни Джонс. Они отправились на ужин в один из ресторанов Малибу. Примечательно, что Чейни очень напоминает почти бывшую жену Канье Уэста Ким Кардашьян, с которой рэпер на данный момент официально разводится.

Тем временем новые отношения Уэста и его возлюбленной, актрисы Джулии Фокс также подошли к концу.