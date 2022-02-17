Тревіса Скотта помітили в компанії нової дівчини

Після народження сина музикант проводить час не з мамою своїх дітей.

Американського репера та чоловіка однієї з клану Кардаш'янів Тревіса Скотта помітили в компанії дівчини, дуже схожої на старшу сестру його коханої. Чоловік бізнесвумен Кайлі Дженнер проводив час з моделлю Чейні Джонс, яка зовні дуже нагадує теледіву Кім Кардаш'ян. Про це пише Daily Mail.

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Тревіса з його друзями та Чейні Джонс помітили на вечірці після Суперболу 2022 у Лос-Анджелесі, якраз перед Днем святого Валентина.

[ + – ] Тревіс Скотт проводить час з моделлю Чейні Джонс

Зазначимо, що Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт виховують 4-річну доньку Стормі, яка стала для обох первістком. А 2 лютого 2022 року в них народився син, якого батьки назвали Вовком (Wolf Webster).

Кайлі та Тревіс поки офіційно не одружені, проте вони разом понад 5 років. Незважаючи на численні зради з боку репера.

[ + – ] Чейні Джонс зовні дуже нагадує Кім Кардаш'ян

Раніше Фокус писав про побачення американського репера Каньє Веста з Чейні Джонс. Вони відправилися на вечерю в один із ресторанів Малібу. Примітно, що Чейні дуже нагадує майже колишню дружину Каньє Веста Кім Кардаш'ян, з якою репер наразі офіційно розлучається.

Тим часом нові стосунки Веста його коханої, акторки Джулії Фокс також підійшли до кінця.