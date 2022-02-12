Кайлі Дженнер назвала новонародженого сина Вовком

Дитина стала другою для зіркової пари.

Наймолодша мільярдерка у світі, 24-річна Кайлі Дженнер у своєму Instagram з понад 300 мільйонами підписників поділилася інформацією про те, як усе-таки назвала свого сина, котрий народився 2 лютого 2022 року.

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Друга дитина Кайлі Дженнер та її коханого, 30-річного репера Тревіса Скотта отримала ім'я Вулф Вебстер (Wolf Webster). Про це Кайлі розповіла в сторіз.

Зазначимо, що одна з клану Кардаш'ян та відомий музикант уже виховують доньку Стормі Вебстер, яка народилася у 2018 році. Пара разом понад 5 років, попри численні скандали та зради з боку чоловіка. Проте досі офіційно вони не одружені.

[ + – ] Старшій доньці Кайлі та Тревіса 4 роки Фото: Instagram kyliejenner

Нагадаємо, 2-го лютого 2022 року народила доньку кохана актора Джейсона Стейтема Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Дитина стала другою для пари, яка також поки офіційно не у шлюбі.

Також Фокус писав про те, що 24-річна Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, на яку підписалися понад 300 мільйонів людей в Instagram. Наразі ж на бізнесвумен підписані 310 мільйонів прихильників.