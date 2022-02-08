Роузі Гантінгтон-Вайтлі поділилася знімком новонародженої доньки

Дитина стала другою для зіркової пари.

34-річна британська супермодель та ангел Victoria's Secret Роузі Гантінгтон-Вайтлі на своїй сторінці в Instagram виклала знімок новонародженої доньки.

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Для своїх 14,5 млн підписників знаменитість показала білосніжну колиску, з якої виглядає ручка малюка, який народився 2-го лютого 2022 року. "Ізабелла Джеймс Стейтем", — підписала публікацію дружина 54-річного англійського актора Джейсона Стейтема.

[ + – ] Дівчинку назвали Ізабеллою.

За три години допис зібрав понад 400 тисяч лайків та тисячі коментарів з привітаннями молодої мами. "Вітаємо", "яке диво!", "вітаю Роузі та Джейсона" — пишуть прихильники зіркової пари.

Зазначимо, що новоспечені батьки вже мають 4-річного сина Джека Оскара, який народився в червні 2017 року.

[ + – ] Дитина стала другою для зіркової пари.

Супермодель та відомий актор зустрічаються з 2010 року. А офіційно одружилися вони в січні 2016 року, проте самої церемонії весілля поки що не було.

Нагадаємо, наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер та репер Тревіс Скотт стали батьками вдруге. У пари 2-го лютого 2022 року народився син.