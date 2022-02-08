Рози Хантингтон-Уайтли поделилась снимком новорожденной дочери

Ребенок стал вторым для звездной пары.

34-летняя британская супермодель и ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли на своей странице в Instagram выложила снимок новорожденной дочери.

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Для своих 14,5 млн подписчиков знаменитость показала белоснежную колыбель, из которой выглядывает ручка малыша, родившегося 2-го февраля 2022 года. "Изабелла Джеймс Стейтем", — подписала публикацию жена 54-летнего английского актера Джейсона Стейтема.

[ + – ] Девочку назвали Изабеллой.

За три часа пост собрал более 400 тысяч лайков и тысячи комментариев с поздравлениями молодой мамы. "Поздравляем", "какое чудо!", "Поздравляю Рози и Джейсона" — пишут поклонники звездной пары.

Отметим, что новоиспеченные родители уже воспитывают 4-летнего сына Джека Оскара, родившегося в июне 2017 года.

[ + – ] Ребенок стал вторым для звездной пары.

Супермодель и известный актер встречаются с 2010 года. А официально поженились они в январе 2016 года, однако самой церемонии свадьбы пока не было.

Напомним, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. У пары 2 февраля 2022 года родился сын.