Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем снова стали родителями

У модели и актера родилась девочка

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и звезда фильмов "Перевозчик" и "Большой куш" Джейсон Стейтем стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка. Об этом пишет Page Six.

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34-летняя модель родила дочку в среду в Лондоне. Об этом журналситам сообщил близкий член семьи.

Пока известен только пол ребенка, как назовут малышку – пока неизвестно. Напомним, о беременности Хантингтон-Уайтли объявила в августе прошлого года.

[ + – ] Одна из "беременных" фотосессий Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Porter Magazine

У Стейтема и у Рози уже есть 4-летний сын Джек Оскар, который родился в июне 2017 года.

Рози и Джейсон встречаются с 2010 года. Они обручились в январе 2016 года, но свадьбу пока не сыграли.

Они рассказывали в интервью, что решили отложить свадьбу до тех времен, пока не подрастет их сын. Теперь, видимо, придется подождать, пока не вырастет и новорожденная малышка.

[ + – ] Одна из "беременных" фотосессий Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Instagram rosiehw

Будучи беременной, Рози не забросила свой Instagram, а продолжала радовать поклонников фотосессиями в модных нарядах. Она часто демонстрировала, как одевается во время беременности и давала советы по стилю.