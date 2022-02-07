Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем знову стали батьками

У моделі та актора народилася дівчинка

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка фільмів "Перевізник" та "Великий куш" Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. У пари народилася дівчинка. Про це пише Page Six.

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34-річна модель народила доньку у середу в Лондоні. Про це журналістам повідомив близький член сім'ї.

Поки відома лише стать дитини, як назвуть малу — поки невідомо. Нагадаємо, про вагітність Гантінгтон-Вайтлі оголосила у серпні минулого року.

[ + – ] Одна з "вагітних" фотосесій Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Porter Magazine

Стейтем і Розі вже мають 4-річного сина Джека Оскара, який народився в червні 2017 року.

Розі та Джейсон зустрічаються з 2010 року. Вони побралися в січні 2016 року, але весілля поки що не зіграли.

Вони розповідали в інтерв'ю, що вирішили відкласти весілля доти, доки не підросте їхній син. Тепер, мабуть, доведеться почекати, доки не виросте і немовля.

[ + – ] Одна з "вагітних" фотосесій Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Instagram rosiehw

Будучи вагітною, Розі не закинула свій Instagram, а продовжувала радувати шанувальників фотосесіями у модному вбранні. Вона часто демонструвала, як одягається під час вагітності та давала поради щодо стилю.