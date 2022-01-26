Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала ідеальний гардероб для вагітних

Модель чекає на народження другої дитини, але це не означає, що вона змінила свій бездоганний стиль.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі й актор Джейсон Стейтем чекають народження другої дитини. І Розі, яка радує підписників свого Instagram знімками себе в стильних образах, продовжила цю традицію і під час вагітності.

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З'ясувалося, що навіть будучи вже на останніх місяцях, модель не зраджує свого стриманого й елегантного стилю. Вона надає перевагу класичним пальтам, бежеві, білі та чорні речі та зручне взуття.

Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw

А зараз, коли живіт уже видно, Розі продемонструвала, наскільки стильно можна виглядати в сукні лаконічного фасону. Утім, це був один із найвідвертіших образів.

Але Розі не ховає свій цікавий стан під безрозмірним оверсайзом і не зраджує своїх звичок. Зараз вона займається облаштуванням будинку в Лондоні, тому відвідує дизайнерські салони й обирає меблі. До речі, таку ж елегантну, зручну та стриману, як і її гардероб.

Фото: Instagram rosiehw

Що важливо, всі образи моделі легко повторити, тому що складаються з базових речей нейтральних відтінків.

Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw

Але Розі, яка є амбасадоркою багатьох модних марок, намагається зазначати, який бренд тішить її сьогодні, і з'ясувалося, що серед її улюбленців: Saint Laurent, Celine, The Row і власна спільна колекція взуття з Gia Borghini.

Нагадаємо, раніше Розі розповідала, як звикалася до ролі матері й "оплакувала старе життя". Зараз Розі та Джейсон виховують сина Джека Оскара.