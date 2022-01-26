Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный гардероб для беременных
Модель ждет рождения второго ребенка, но это не значит, что она изменила своему безупречному стилю
Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтемждут рождения второго ребенка. И Рози, которая радует подписчиков своего Instagram снимками себя самой в стильных образах, продолжила эту традицию и во время беременности.
Оказалось, что даже будучи уже на последних месяцах, модель не изменяет своему сдержанному и элегантному стилю. Она предпочитает классические пальто, бежевые, белые и черные вещи и удобную обувь.
А сейчас, когда живот уже виден, Рози продемонстрировала, насколько стильно можно выглядеть в обтягивающем платье лаконичного фасона. Впрочем, это был один из самых "откровенных" образов.
Но Рози не прячет свое интересное положение под безразмерным оверсайзом и не изменяет своим привычкам. Сейчас она занимается обустройством дома в Лондоне, так что посещает дизайнерские салоны и выбирает мебель. К слову, такую же элегантную, удобную и сдержанную, как и ее гардероб.
Что важно, все образы модели легко повторить, потому что состоят они из базовых вещей нейтральных оттенков.
Но Рози, которая является амбассадором многих модных марок, старается отмечать, какой бренд радует ее сегодня, и оказалось, что среди ее любимчиков: Saint Laurent, Celine, The Row и собственная совместная коллекция обуви с Gia Borghini.
Напомним, ранее Рози рассказывала, как свыкалась с ролью матери и "оплакивала старую жизнь". Сейчас Рози и Джейсон воспитывают сына Джека Оскара.