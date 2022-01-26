Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный гардероб для беременных

Модель ждет рождения второго ребенка, но это не значит, что она изменила своему безупречному стилю

Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтемждут рождения второго ребенка. И Рози, которая радует подписчиков своего Instagram снимками себя самой в стильных образах, продолжила эту традицию и во время беременности.

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Оказалось, что даже будучи уже на последних месяцах, модель не изменяет своему сдержанному и элегантному стилю. Она предпочитает классические пальто, бежевые, белые и черные вещи и удобную обувь.

Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw

А сейчас, когда живот уже виден, Рози продемонстрировала, насколько стильно можно выглядеть в обтягивающем платье лаконичного фасона. Впрочем, это был один из самых "откровенных" образов.

Но Рози не прячет свое интересное положение под безразмерным оверсайзом и не изменяет своим привычкам. Сейчас она занимается обустройством дома в Лондоне, так что посещает дизайнерские салоны и выбирает мебель. К слову, такую же элегантную, удобную и сдержанную, как и ее гардероб.

Фото: Instagram rosiehw

Что важно, все образы модели легко повторить, потому что состоят они из базовых вещей нейтральных оттенков.

Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw Фото: Instagram rosiehw

Но Рози, которая является амбассадором многих модных марок, старается отмечать, какой бренд радует ее сегодня, и оказалось, что среди ее любимчиков: Saint Laurent, Celine, The Row и собственная совместная коллекция обуви с Gia Borghini.

Напомним, ранее Рози рассказывала, как свыкалась с ролью матери и "оплакивала старую жизнь". Сейчас Рози и Джейсон воспитывают сына Джека Оскара.