"Оплакивала старую жизнь". Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как свыкалась с ролью матери

Сейчас 34-летняя модель ожидает второго ребенка

34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая вместе со своим возлюбленным, актером Джейсоном Стейтемом, ждет второго ребенка, призналась в интервью, как е нелегко было свыкнуться с новой для нее ролью матери. Об этом пишет Porter Magazine.

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Сейчас Рози и Джейсон воспитывают 4-летнего сына Джека Оскара, а в августе сообщили, что снова ждут ребенка. В недавнем интервью Porter Magazine модель рассказала, как беременность и материнство повлияли на ее жизнь.

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Джейсон Стейтем с сыном Джеком Фото: Instagram rosiehw

Рози призналась, что первая беременность стала для нее тяжелым психологическим испытанием.

"Я оплакивала свою старую жизнь. У меня будто земля ушла из-под ног. В некотором роде, после того, как у меня родился сын, произошел настоящий сдвиг в моей идентичности и был своего рода траур по потере старой жизни", — рассказала модель.

"Мне потребовалось много времени, чтобы принять себя, но потом все стало проще", — призналась Рози.

"Теперь, когда мне за тридцать, моя уверенность в себе намного больше, я способна принимать серьезные решения, и я чувствую, что моя жизнь стала более разносторонней", — резюмировала модель.

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли во время второй беременности Фото: Porter Magazine [ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли во время второй беременности Фото: Porter Magazine

Она призналась, что сейчас готовится к переезду, чтобы ребенок родился уже в новом доме в Лондоне, где вовсю идет ремонт. Причем дизайном и обустройством особняка занимается именно Джейсон Стейтем.

"У него потрясающий вкус. Обычно, когда люди слышат об этом его качестве, то очень удивляются. На самом деле, когда дело касается мебели и дизайна, я многому у него учусь. Джейсон мой защитник и моя опора ", — рассказала модель.