"Оплакивала старую жизнь". Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как свыкалась с ролью матери
Сейчас 34-летняя модель ожидает второго ребенка
34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая вместе со своим возлюбленным, актером Джейсоном Стейтемом, ждет второго ребенка, призналась в интервью, как е нелегко было свыкнуться с новой для нее ролью матери. Об этом пишет Porter Magazine.
Сейчас Рози и Джейсон воспитывают 4-летнего сына Джека Оскара, а в августе сообщили, что снова ждут ребенка. В недавнем интервью Porter Magazine модель рассказала, как беременность и материнство повлияли на ее жизнь.
Рози призналась, что первая беременность стала для нее тяжелым психологическим испытанием.
"Я оплакивала свою старую жизнь. У меня будто земля ушла из-под ног. В некотором роде, после того, как у меня родился сын, произошел настоящий сдвиг в моей идентичности и был своего рода траур по потере старой жизни", — рассказала модель.
"Мне потребовалось много времени, чтобы принять себя, но потом все стало проще", — призналась Рози.
"Теперь, когда мне за тридцать, моя уверенность в себе намного больше, я способна принимать серьезные решения, и я чувствую, что моя жизнь стала более разносторонней", — резюмировала модель.
Она призналась, что сейчас готовится к переезду, чтобы ребенок родился уже в новом доме в Лондоне, где вовсю идет ремонт. Причем дизайном и обустройством особняка занимается именно Джейсон Стейтем.
"У него потрясающий вкус. Обычно, когда люди слышат об этом его качестве, то очень удивляются. На самом деле, когда дело касается мебели и дизайна, я многому у него учусь. Джейсон мой защитник и моя опора ", — рассказала модель.