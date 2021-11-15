"Оплакувала старе життя". Розі Гантінгтон-Вайтлі розповіла, як звикала до ролі матері

Наразі 34-річна модель чекає на другу дитину

34-річна модель Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка разом зі своїм коханим, актором Джейсоном Стейтемом, чекає на другу дитину, зізналася в інтерв'ю, як важко було звикнути до нової для неї ролі матері. Про це пише Porter Magazine.

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Наразі Розі та Джейсон виховують 4-річного сина Джека Оскара, а в серпні повідомили, що знову чекають на дитину. У недавньому інтерв'ю Porter Magazine модель розповіла, як вагітність та материнство вплинули на її життя.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Джейсон Стейтем із сином Джеком Фото: Instagram rosiehw

Розі зізналася, що перша вагітність стала для неї тяжким психологічним випробуванням.

"Я оплакувала своє старе життя. У мене ніби земля пішла з-під ніг. До певної міри, після того, як у мене народився син, відбулося справжнє зрушення в моїй ідентичності і була свого роду жалоба втрати старого життя", — розповіла модель.

"Мені знадобилося багато часу, щоб прийняти себе, але потім все стало простіше", — зізналася Розі.

"Тепер, коли мені за тридцять, моя впевненість у собі набагато більша, я здатна приймати серйозні рішення, і я відчуваю, що моє життя стало більш різнобічним", — резюмувала модель.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі під час другої вагітності Фото: Porter Magazine [ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі під час другої вагітності Фото: Porter Magazine

Вона зізналася, що зараз готується до переїзду, щоб дитина народилася вже в новому будинку в Лондоні, де наразі йде ремонт. Причому дизайном та облаштуванням особняка займається саме Джейсон Стейтем.

"У нього приголомшливий смак. Зазвичай, коли люди чують про цю його якість, то дуже дивуються. Насправді, коли справа стосується меблів та дизайну, я багато в чому вчуся. Джейсон мій захисник і моя опора", — розповіла модель.