Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз

У модели и рэпера уже есть общая дочь Сторми, которая родилась в 2018 году

Модель, самая молодая миллиардерша в мире и самая популярная девушка в Instagram — Кайли Дженнер стала матерью во второй раз. У 24-летней Кайли и ее бойфренда Трэвиса Скотта родился сын. Об этом пишет People.

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Малыш появился на свет 2 февраля. Но новость о прибавлении в семье Кайли сообщила только четыре дня спустя. Она опубликовала снимок в Instagram.

[ + – ] Снимок, который Кайли опубликовала, сообщив о рождении ребенка Фото: Instagram kyliejenner

На нем Сторми держит за руку младшего брата. Фотографию Кайли подписала коротко – просто обозначила дату рождения сына.

Впрочем, пол ребенка она не сообщала, это сделал ее официальный представитель. Сейчас Кайли не слишком часто общается с прессой.

Когда она узнала о беременности, то сообщила, что хочет больше времени проводить со своей семьей.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner [ + – ] Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми Фото: Instagram kyliejenner

"Она давно хотела подарить Сторми брата или сестру. Ей нравится быть мамой. Она в восторге от того, что они с Трэвисом снова ждут ребенка. Она наслаждалась своей беременностью в семейном кругу, проводила время только с близкими друзьями и семьей", — сообщал тогда инсайдер.

Кайли и Трэвис ранее сообщали, что проводят с четырехлетней дочерью Сторми столько времени, сколько удается и убеждены, что та будет "лучшей на свете старшей сестрой".

Напомним, ранее Кайли Дженнер из клана Дженнер-Кардашьян получила рекордное количество подписчиков в Instagram – более 300 миллионов.

А ее бойфренд Трэвис Скотт был вырезан из нового сезона "Семейства Кардашьян" из-за гибели людей на его выступлении. На фестивале AstroWorld в Техасе погибли 9 человек.