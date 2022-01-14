Кайли Дженнер стала первой женщиной, на которую подписались 300 миллионов человек в Instagram
Самая успешная из семейства Кардашьян получила очередной повод для гордости
24-летняя модель и бизнес-вумен из Америки Кайли Дженнер из клана Кардашьян получила рекордное количество подписчиков в популярной соцсети Instagram. Об этом сообщает BBC.
Певица Ариана Гранде, ранее самая популярная женщина в приложении, теперь занимает второе место с певицей Селеной Гомес. У них по 289 миллионов фолловеров.
Однако футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду остается самым популярным человеком в Instagram, за его жизнью следят более 388 миллионов человек.
Кайли Дженнер несколько лет возглавляла рейтинги Forbes как молодая миллиардерша, однако впоследствии журналисты предоставили документы, которые опровергли названное ранее состояние Кайли Дженнер.
Отметим, что основным источником прибыли 24-летней американской модели является ее собственный бренд декоративной косметики Kylie Cosmetics.
Кайли вместе со своим возлюбленным, 30-летним музыкантом Трэвисом Скоттом, воспитывает дочь Сторми, родившуюся в 2018 году. Сейчас пара ожидает рождения второго ребенка, пол которого пока неизвестен. Влюбленные планировали пожениться, но в 2019 году они расстались из-за слухов о том, что Трэвис изменял девушке. Однако через несколько месяцев они снова начали жить вместе.
Ранее Фокус сообщал о последствиях смертельной давки на концерте Трэвиса Скотта.
Напомним, Кайли Дженнер представила новую линейку своего бренда косметики, посвященную теме "Ужаса на улице Вязов". В рекламном ролике бизнес-вумен предстала перед публикой совершенно обнаженной, размазывая по телу жидкость, похожую на кровь.