Кайли Дженнер стала первой женщиной, на которую подписались 300 миллионов человек в Instagram

Самая успешная из семейства Кардашьян получила очередной повод для гордости

24-летняя модель и бизнес-вумен из Америки Кайли Дженнер из клана Кардашьян получила рекордное количество подписчиков в популярной соцсети Instagram. Об этом сообщает BBC.

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Певица Ариана Гранде, ранее самая популярная женщина в приложении, теперь занимает второе место с певицей Селеной Гомес. У них по 289 миллионов фолловеров.

Однако футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду остается самым популярным человеком в Instagram, за его жизнью следят более 388 миллионов человек.

Кайли Дженнер несколько лет возглавляла рейтинги Forbes как молодая миллиардерша, однако впоследствии журналисты предоставили документы, которые опровергли названное ранее состояние Кайли Дженнер.

[ + – ] Кайли Дженнер ожидает второго ребенка. Фото: Instagram/Kylie 🤍

Отметим, что основным источником прибыли 24-летней американской модели является ее собственный бренд декоративной косметики Kylie Cosmetics.

Кайли вместе со своим возлюбленным, 30-летним музыкантом Трэвисом Скоттом, воспитывает дочь Сторми, родившуюся в 2018 году. Сейчас пара ожидает рождения второго ребенка, пол которого пока неизвестен. Влюбленные планировали пожениться, но в 2019 году они расстались из-за слухов о том, что Трэвис изменял девушке. Однако через несколько месяцев они снова начали жить вместе.

Ранее Фокус сообщал о последствиях смертельной давки на концерте Трэвиса Скотта.

Напомним, Кайли Дженнер представила новую линейку своего бренда косметики, посвященную теме "Ужаса на улице Вязов". В рекламном ролике бизнес-вумен предстала перед публикой совершенно обнаженной, размазывая по телу жидкость, похожую на кровь.