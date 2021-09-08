Кайли Дженнер сообщила, что ждет второго ребенка

У 24-летней миллионерши и ее бойфренда Трэвиса Скотта уже есть трехлетняя дочь Сторми

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт объявили, что ждут второго ребенка. Самая успешная из клана Дженнер-Кардашьян сообщила радостную новость в своем стиле: записав ролик для соцсетей. Об этом пишет Elle.

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В ролике Кайли показала увеличившийся живот, посещения врача, момент, когда она получила положительный тест на беременность и когда сообщила радостную новость своей матери: Крис Дженнер.

"У нас будет ребенок! Это один из самых счастливых дней в моей жизни!", — восклицает матриарх семьи Дженнер-Кардашьян.

Слухи о том, что она ждет второго ребенка, появились еще летом, когда Кайли перестала появляться на светских мероприятиях и фотографироваться для соцсетей. Но официального подтверждения не было. Впрочем, Кайли свойственная таинственность: о рождении Сторми она сообщила, когда девочка уже появилась на свет и не появлялась на людях во время беременности.

Инсайдеры сообщали, что в то время Кайли наслаждалась своим положением и прожила эти месяцы " в покое".

Ранее Кайли в интервью Harper's Bazaar рассказывала, что друзья все чаще спрашивают ее, когда она заведет второго ребенка, и хоть беременность она не планировала, но признавалась, что всегда хотела большую семью: не менее четырех детей.

[ + – ] Кайли Дженнер и ее дочь Сторми Фото: Instagram kyliejenner [ + – ] Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт познакомились на музыкальном фестивале Коачелла. Сторми родилась в начале 2018 года. В честь этого события рэпер подарил ей уникальный Ferrari LaFerrari стоимостью 1,4 миллиона долларов.

Пара собиралась пожениться, но в 2019 году они расстались из-за слухов о том, что Трэвис ей изменял. Спустя несколько месяцев пара снова начала жить вместе.