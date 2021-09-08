Кайлі Дженнер повідомила, що чекає на другу дитину

У 24-річної мільйонерки та її бойфренда Тревіса Скотта вже є трирічна дочка Стормі

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт оголосили, що чекають на другу дитину. Найуспішніша з клану Дженнер-Кардаш'ян повідомила радісну новину у своєму стилі: записавши ролик для соцмереж. Про це пише Elle.

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У ролику Кайлі показала збільшений живіт, відвідування лікаря, момент, коли вона отримала позитивний тест на вагітність і коли повідомила радісну новину своїй матері, Кріс Дженнер.

"У нас буде дитина! Це один із найщасливіших днів у моєму житті!" — вигукує матріарх сім'ї Дженнер-Кардаш'ян.

Чутки про те, що вона чекає другу дитину, з'явилися ще влітку, коли Кайлі перестала з'являтися на світських заходах і фотографуватися для соцмереж. Але офіційного підтвердження не було. Втім, Кайлі властива таємничість: про народження Стормі вона повідомила, коли дівчинка вже з'явилася на світ і не з'являлася на людях під час вагітності.

Інсайдери повідомляли, що в той час Кайлі насолоджувалася своїм станом і прожила ці місяці "в спокої".

Раніше Кайлі в інтерв'ю Harper's Bazaar розповідала, що друзі все частіше запитують її, коли вона заведе другу дитину, і хоч вагітність вона не планувала, але визнавала, що завжди хотіла велику родину: не менше чотирьох дітей.

[ + – ] Кайлі Дженнер і її дочка Стормі Фото: Instagram kyliejenner [ + – ] Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт познайомилися на музичному фестивалі Коачелла. Стормі народилася на початку 2018 року. На честь цієї події репер подарував їй унікальний Ferrari LaFerrari вартістю 1,4 мільйона доларів.

Пара збиралася побратися, але в 2019 році вони розлучилися через чутки про те, що Тревіс їй зраджував. Через кілька місяців пара знову почала жити разом.