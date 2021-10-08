Кайли Дженнер представила линейку косметики в стиле "Кошмара на улице Вязов" (видео)
Купить "кошмарную" коллекцию косметики с профилем Фредди Крюггера на упаковке можно будет уже с 12 октября.
24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер в преддвериии Хэлоуинна анонсировала новую линейку косметики Kylie Cosmetics Halloween Edition 2021, на которую ее вдохновил фильм "Кошмар на улице Вязов" и главный герой хоррора, маньяк-убийца Фредди Крюгер.
В проморолике Кайли предстала перед зрителями совершенно обнаженной размазывая по телу жидкость, имитирующую кровь. Связь с Крюгером подчеркивал нарочито длинный маникюр, которого у мисс Дженнер раньше не замечали.
Видео, скорее всего, было снято до второй беременности Кайли или на ранних сроках, поскольку формы модели на записи стройные и без малейшего намека на интересное положение.
Kylie Cosmetics Halloween Edition 2021 включает в себя две палетки теней, в которых преобладают вишневые и темно-красные оттенки, румяна, кроваво-красные жидкие помады, а также накладные ресницы.
Каждая упаковка сделана в виде видеокассеты, забрызганной кровью, и внутри ее – тематические коробочки. Коллекция поступит в продажу уже 12 октября.
На видео отреагировали родственники Кайли. Крис Дженнер назвала свою дочь в комментариях "королевой Хэллоуина", а сестра Хлоя Кардашьян написала: "Моя жуткая королева !!!!!".
Ранее мы писали о том, что Кайли во время одного из своих выходов в свет скопировала образ Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".