Кайли Дженнер представила линейку косметики в стиле "Кошмара на улице Вязов" (видео)

Купить "кошмарную" коллекцию косметики с профилем Фредди Крюггера на упаковке можно будет уже с 12 октября.

24-летняя американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер в преддвериии Хэлоуинна анонсировала новую линейку косметики Kylie Cosmetics Halloween Edition 2021, на которую ее вдохновил фильм "Кошмар на улице Вязов" и главный герой хоррора, маньяк-убийца Фредди Крюгер.

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В проморолике Кайли предстала перед зрителями совершенно обнаженной размазывая по телу жидкость, имитирующую кровь. Связь с Крюгером подчеркивал нарочито длинный маникюр, которого у мисс Дженнер раньше не замечали.

Видео, скорее всего, было снято до второй беременности Кайли или на ранних сроках, поскольку формы модели на записи стройные и без малейшего намека на интересное положение.

[ + – ] В ролике Кайли позирует полностью обнаженной

Kylie Cosmetics Halloween Edition 2021 включает в себя две палетки теней, в которых преобладают вишневые и темно-красные оттенки, румяна, кроваво-красные жидкие помады, а также накладные ресницы.

[ + – ] "Кровавый" декор присутствует на всей косметике из новой линейки

Каждая упаковка сделана в виде видеокассеты, забрызганной кровью, и внутри ее – тематические коробочки. Коллекция поступит в продажу уже 12 октября.

[ + – ] В набор косметики вошли тени, жидкие помады, пудра и накладные ресницы

На видео отреагировали родственники Кайли. Крис Дженнер назвала свою дочь в комментариях "королевой Хэллоуина", а сестра Хлоя Кардашьян написала: "Моя жуткая королева !!!!!".

Ранее мы писали о том, что Кайли во время одного из своих выходов в свет скопировала образ Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".