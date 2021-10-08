Кайлі Дженнер представила лінійку косметики в стилі "Жаху на вулиці В'язів" (відео)

Придбати "жахливу" колекцію косметики з профілем Фредді Крюгера на упаковці можна буде вже з 12 жовтня.

24-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер напередодні Геловіну анонсувала нову лінійку косметики Kylie Cosmetics Halloween Edition 2021, на яку її надихнув фільм "Жах на вулиці В'язів" і головний герой хорору, маніяк-вбивця Фредді Крюгер.

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У проморолику Кайлі з'явилася перед глядачами абсолютно голою, розмазуючи по тілу рідину, яка імітує кров. Зв'язок з Крюгером підкреслював нарочито довгий манікюр, якого в міс Дженнер раніше не помічали.

Відео, швидше за все, було знято до другої вагітності Кайлі або на ранніх термінах, оскільки форми моделі на запису стрункі і без найменшого натяку на цікавий стан.

[ + – ] У ролику Кайлі позує повністю голою

Kylie Cosmetics Halloween Edition 2021 включає в себе дві палетки тіней, у яких переважають вишневі і темно-червоні відтінки, рум'яна, криваво-червоні рідкі помади, а також накладні вії.

[ + – ] "Кривавий" декор є на всій косметиці з нової лінійки

Кожна упаковка зроблена у вигляді відеокасети, забризканої кров'ю, і всередині неї — тематичні коробочки. Колекція надійде в продаж уже 12 жовтня.

[ + – ] У набір косметики увійшли тіні, рідкі помади, пудра і накладні вії

На відео відреагували родичі Кайлі. Кріс Дженнер назвала свою дочку в коментарях "королевою Геловіну", а сестра Хлоя Кардаш'ян написала: "Моя жахлива королева!!!!!".

Раніше ми писали про те, що Кайлі під час одного зі своїх виходів у світ скопіювала образ Шерон Стоун з фільму "Основний інстинкт".