Кайлі Дженнер повторила образ Шерон Стоун з фільму "Основний інстинкт" (фото)

Для вечірнього виходу у світ Кайлі вибрала ансамбль повністю білого кольору.

23-річна модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу про сімейство Кардашʼян Кайлі Дженнер приміряла на себе образ Шерон Стоун, у якому та з'явилася в найбільш знаменитій сцені фільму "Основний інстинкт".

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому позує в стилі total white: у білій пухнастій міні-сукні, білому довгому пальті і такого ж кольору босоніжках. Свій образ для виходу у світ увечері вона доповнила сумочкою, розшитою сріблястими паєтками.

Користувачі соцмереж відразу ж запримітили схожість вбрання Кайлі з героїнею вище згаданого фільму. Правда, там у Шерон був жакет коротший, а також не було спідньої білизни. І хоча потім актриса зізнавалася, що їй довелося пережити на зйомках обман, сцена, де вона перекидає ногу за ногу, стала культовою.

[ + – ] Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт" Фото: Открытые источники

Нагадаємо, що в лютому модель опинилася в епіцентрі скандалу після того, як помпезно відсвяткувала триріччя своєї дочки Стормі Вебстер. Карантинні обмеження не завадили мамі-мільйонерці організувати захід на найвищому рівні, про що красномовно свідчили кадри, які вона публікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, а також на сторінці дочки.