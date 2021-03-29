Кайли Дженнер повторила образ Шерон Стоун из фильма "Основной инстинкт" (фото)

Для вечернего выхода в свет Кайли выбрала ансамбль полностью белого цвета.

23-летняя модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу о семействе Кардашьян Кайли Дженнер примерила на себя образ Шерон Стоун, в котором та появилась в самой знаменитой сцене фильма "Основной инстинкт".

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором позирует в стиле total white: в белом пушистом мини-платье, белом длинном пальто и такого же цвета босоножках. Свой образ для выхода в свет вечером она дополнила сумочкой, расшитой серебристыми пайетками.

Пользователи соцсетей сразу же заприметили сходство наряда Кайли с героиней выше упомянутого фильма. Правда, там у Шерон был жакет покороче, а также отсутствовало нижнее белье. И хотя потом актриса признавалась, что ей пришлось пережить на съемках обман, сцена, где она перекидает ногу за ногу, стала культовой.

[ + – ] Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт" Фото: Открытые источники

Напомним, в феврале модель оказалась в эпицентре скандала после того, как помпезно отпраздновала трехлетие своей дочери Сторми Вебстер. Карантинные ограничения не помешали маме-миллионерше организовать мероприятие на высшем уровне, о чем красноречиво свидетельствовали кадры, которая она публиковала в сториз на своей странице в Instagram, а также на странице дочери.