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Кайли Дженнер повторила образ Шерон Стоун из фильма "Основной инстинкт" (фото)

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Кайли Дженнер, белый цвет
Кайли Дженнер

Для вечернего выхода в свет Кайли выбрала ансамбль полностью белого цвета.

23-летняя модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу о семействе Кардашьян Кайли Дженнер примерила на себя образ Шерон Стоун, в котором та появилась в самой знаменитой сцене фильма "Основной инстинкт".

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором позирует в стиле total white: в белом пушистом  мини-платье, белом длинном пальто и такого же цвета босоножках. Свой образ для выхода в свет вечером она дополнила сумочкой, расшитой серебристыми пайетками.

Кайли Дженнер, total white, образ
Кайли Дженнер, total white, образ
Кайли Дженнер, total white, образ
Кайли Дженнер, total white, образ

Пользователи соцсетей сразу же заприметили сходство наряда Кайли с героиней выше упомянутого фильма. Правда, там у Шерон был жакет покороче, а также отсутствовало нижнее белье. И хотя потом актриса признавалась, что ей пришлось пережить на съемках обман, сцена, где она перекидает ногу за ногу, стала культовой.

Шерон Стоун, "Основной инстинкт"
Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт"
Фото: Открытые источники

Напомним, в феврале модель оказалась в эпицентре скандала после того, как помпезно отпраздновала трехлетие своей дочери Сторми Вебстер. Карантинные ограничения не помешали маме-миллионерше организовать мероприятие на высшем уровне, о чем красноречиво свидетельствовали кадры, которая она публиковала в сториз на своей странице в Instagram, а также на странице дочери.