Кайли Дженнер устроила роскошный праздник для дочери, несмотря на карантин (фото, видео)

Семья отметила день рождения девочки со свойственным размахом и нарвалась на гнев пользователей из-за нарушения карантинного режима.

Одна из самых ярких представительниц американского телесемейства Кардашьян Кайли Дженнер помпезно отпраздновала трехлетие своей дочери Сторми Вебстер.

Карантинные ограничения не помешали маме-миллионерше организовать мероприятие на высшем уровне, о чем красноречиво свидетельствовали кадры, которая она публиковала в Сториз на своей странице в Instagram, а также на странице дочери.

"Спасибо Господу за то, что послал мне эту маленькую душу. Сегодня я плачу, потому что не могу остановить время. Я буду так скучать по всему этому: твоему прелестному голосу и нашим долгим разговорам на горшке. Когда я наблюдала за тем, как ты делаешь все в первый раз, я пережила лучшие моменты за последние несколько лет. С другой стороны, я очень рада видеть, как ты растешь и превращаешься в самую необычную девушку, которой, как я знаю, ты будешь. С днем рождения мою малышку", – написала она, поделившись архивными фото и видео с ребенком.

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Девочку нарядили в пышное розовое платье и диадему, а дома для нее организовали огромный конфетный бар, собственную мини-кондитерскую, надувную горку, которую венчала огромная голова похожая на лицо Сторми, а также пригнали целый грузовик с мороженным.

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Вся территория особняка, а особенно зона, где проходило празднование, была украшена воздушными шарами.

В честь дня рождения дочери ее знаменитая мама даже создала коллекцию одежды, которую назвала именем девочки.

Среди гостей был и отец ребенка, рэпер Трэвис Скотт, с которым Кайли рассталась в 2019-м. Пара поначалу пробовала возобновить отношения, но в итоге остались просто друзьями. При этом мужчина принимает активное участие в воспитании дочери, а в день рождения поздравил ее в соцсети трогательными совместными снимками.

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Вечер закончился традиционной песней-поздравлением, загадыванием желания и задуванием свечей на торте.

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В соцсетях немало пользователей упрекнули семейство в несоблюдении правил карантина, поскольку на кадрах праздника не было ни то, что социальной дистанции, но даже защитных масок.

Тем временем сестра Кайли, Ким Кардашьян представила коллекцию одежды для дома. Для рекламной кампании она выбрала образ голливудской актрисы 50-ых годов.