Кайлі Дженнер влаштувала розкішне свято для дочки, незважаючи на карантин (фото, відео)

Сім'я відсвяткувала день народження дівчинки з властивим розмахом і нарвалася на гнів користувачів через порушення карантинного режиму.

Одна з найяскравіших представниць американської телеродини Кардашʼян Кайлі Дженнер помпезно відсвяткувала триріччя своєї дочки Стормі Вебстер.

Карантинні обмеження не завадили мамі-мільйонерці організувати захід на найвищому рівні, про що красномовно свідчили кадри, які вона публікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, а також на сторінці дочки.

"Дякуємо Господу за те, що послав мені цю маленьку душу. Сьогодні я плачу, бо не можу зупинити час. Я буду так сумувати за всім цим: твоїм чарівним голосом і нашими довгими розмовами на горщику. Коли я спостерігала за тим, як ти робиш усе вперше, я пережила найкращі моменти за останні кілька років. З іншого боку, я дуже рада бачити, як ти ростеш і перетворюєшся на незвичайну дівчину, якою, як я знаю, ти будеш. З днем народження мою дитину", — написала вона, поділившись архівними фото та відео з дитиною.

[ + – ]

Дівчинку нарядили в пишну рожеву сукню та діадему, а вдома для неї організували величезний цукерковий бар, власну мінікондитерську, надувну гірку, яку вінчала величезна голова схожа на обличчя Стормі, а також пригнали цілу вантажівку з морозивом.

[ + – ]

Уся територія маєтка, а особливо зона, де проходило святкування, була прикрашена повітряними кулями.

На честь дня народження дочки її знаменита мама навіть створила колекцію одягу, яку назвала ім'ям дівчинки.

Серед гостей був і батько дитини, репер Тревіс Скотт, з яким Кайлі розлучилася в 2019. Пара спочатку намагалася відновити стосунки, але зрештою залишилися просто друзями. Водночас чоловік бере активну участь у вихованні доньки, а в день народження привітав її в соцмережі зворушливими спільними знімками.

[ + – ]

Вечір закінчився традиційною піснею-привітанням, загадуванням бажання та задуванням свічок на торті.

[ + – ]

У соцмережах чимало користувачів дорікнули сімейство за недотримання правил карантину, оскільки на кадрах свята не було не лише соціальної дистанції, але й навіть захисних масок.

Тим часом сестра Кайлі, Кім Кардашʼян представила колекцію одягу для будинку. Для рекламної кампанії вона вибрала образ голлівудської акторки 50-их років.