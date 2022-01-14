Кайлі Дженнер стала першою жінкою, на яку підписалися 300 мільйонів людей в Instagram

Найуспішніша із сімейства Кардаш'ян отримала черговий привід для гордості.

24-річна модель та бізнес-вумен з Америки Кайлі Дженнер з клану Кардаш'ян отримала рекордну кількість підписників у популярній соцмережі Instagram. Про це повідомляє BBC.

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Співачка Аріана Гранде, раніше найпопулярніша жінка в додатку, тепер посідає друге місце із співачкою Селеною Гомес. У співачок по 289 мільйонів фоловерів. Проте футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду залишається найпопулярнішою людиною в Instagram, за його життям стежать понад 388 мільйонів людей.

Кайлі Дженнер кілька років очолювала рейтинги Forbes як молода мільярдерка, проте згодом журналісти надали документи, які спростували названу раніше кількість статків Кайлі Дженнер.

[ + – ] Кайлі Дженнер очікує на другу дитину. Фото: Instagram/Kylie 🤍

Зазначимо, що основним джерелом прибутку 24-річної американської моделі є її власний бренд доглядової та декоративної косметики Kylie Cosmetics.

Кайлі разом зі своїм коханим, 30-річним музикантом Тревісом Скоттом, виховує доньку Стормі, яка народилася у 2018 році. Наразі пара очікує на народження другої дитини, стать якої поки невідома. Закохані планували одружитися, але у 2019 році вони розлучилися через чутки про те, що Тревіс зраджував дівчині. Проте за кілька місяців вони знову почали жити разом.

Раніше Фокус повідомляв про наслідки смертельної тисняви на концерті Тревіса Скотта.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер представила нову лінійку свого бренду косметики, присвячену темі "Жаху на вулиці В'язів". У рекламному ролику бізнес-вумен з'явилася перед публікою абсолютно голою, розмазуючи по тілу рідину, схожу на кров.