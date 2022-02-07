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Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт стали батьками вдруге

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Фото: Instagram kyliejenner | Кайлі Дженнер із дочкою Стормі

У моделі та репера вже є спільна дочка Стормі, яка народилася у 2018 році.

Модель, наймолодша мільярдерка у світі та найпопулярніша дівчина в Instagram, Кайлі Дженнер стала матір'ю вдруге. У 24-річної Кайлі та її бойфренда Тревіса Скотта народився син. Про це пише People.

Малюк народився 2 лютого. Але новину про поповнення в сім'ї Кайлі повідомила лише через чотири дні. Вона опублікувала знімок у Instagram.

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Знімок, який Кайлі опублікувала, повідомивши про народження дитини
Фото: Instagram kyliejenner

На ньому Стормі тримає за руку молодшого брата. Фотографію Кайлі підписала коротко – просто позначила дату народження сина.

Утім, стать дитини вона не повідомляла, це зробив її офіційний представник. Зараз Кайлі не дуже часто спілкується з пресою.

Коли вона дізналася про вагітність, то повідомила, що хоче більше часу проводити зі своєю сім'єю.

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Кайлі Дженнер
Фото: Instagram kyliejenner
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Кайлі Дженнер із Тревісом Скоттом і дочкою Стормі
Фото: Instagram kyliejenner

"Вона давно хотіла подарувати Стормі брата чи сестру. Їй подобається бути мамою. Вона в захваті від того, що вони з Тревісом знову чекають на дитину. Вона насолоджувалася своєю вагітністю в сімейному колі, проводила час тільки з близькими друзями та сім'єю", — повідомляв тоді інсайдер.

Кайлі й Тревіс раніше повідомляли, що проводять з чотирирічною дочкою Стормі стільки часу, скільки вдається, і переконані, що та буде "найкращою у світі старшою сестрою".

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер із клану Дженнер-Кардаш'ян отримала рекордну кількість підписників у Instagram – понад 300 мільйонів.

А її бойфренд Тревіс Скотт був вирізаний із нового сезону "Родини Кардаш'ян" через загибель людей на його виступі. На фестивалі AstroWorld у Техасі загинули 9 людей.