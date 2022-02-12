Кайли Дженнер назвала новорожденного сына Волком

При этом, старшую дочь знаменитости зовут Шторм

Самая молодая миллиардерша в мире, 24-летняя Кайли Дженнер в своем Instagram с более 300 миллионами подписчиков поделилась информацией о том, как все-таки назвала своего сына, родившегося 2 февраля 2022 года.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Второй ребенок Кайли Дженнер и ее возлюбленного, 30-летнего рэпера Трєвиса Скотта получил имя Вулф Вебстер (Wolf Webster). Об этом Кайли рассказала в сториз.

Отметим, что одна из клана Кардашьян и известный музыкант уже воспитывают дочь Сторми Вебстер, родившуюся в 2018 году. Пара вместе более 5 лет, несмотря на многочисленные скандалы и измены со стороны мужчины. Однако до сих пор официально они не женаты.

[ + – ] Старшей дочери Кайли и Трэвиса 4 года Фото: Instagram kyliejenner

Напомним, 2 февраля 2022 года родила дочь возлюбленная актера Джейсона Стейтема Рози Хантингтон-Уайтли. Ребенок стал вторым для пары, которая тоже пока официально не перебывает в браке.

Также Фокус писал о том, что 24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной в мире, на которую подписалось более 300 миллионов человек в Instagram. На данный момент на бизнесвумен подписаны 310 миллионов поклонников.