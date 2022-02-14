Рианна раскрыла детали своей беременности

Знаменитость пытается получать удовольствие от каждой минуты первой беременности.

33-летняя певица Рианна на недавней вечеринке своих брендов Fenty Beauty и Fenty Skin дала короткое интервью присутствующим там репортерам и ответила на вопросы о своей беременности первенцем. Об этом пишет Billboard.

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Рианна отметила, что беременность — не повод прятать далеко в шкаф стильную и откровенную одежду.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky на вечеринке брендов певицы Фото: Getty Images

"Мы (с A$AP Rocky) хотим изменить представление о том, что значит быть беременной, будущей мамой", — поделилась артистка и добавила, что мода — ее главное увлечение, поэтому даже если неудобно, она все равно будет пытаться выбрать стильный, а не удобный лук для выхода на публику.

Также певица призналась, что пытается получать удовольствие от каждой минуты беременности.

"Это удивительное путешествие", — описала свое состояние 33-летняя Рианна.

[ + – ] A$AP Rocky наслаждается беременностью своей возлюбленной

В частности, Рианна подняла вопрос, который больше всего тревожит ее фанатов — продолжит ли она музыкальную карьеру. Певица пошутила, что поклонники "ее убьют", если она уйдет из индустрии или начнет записывать колыбельные. Поэтому возвращение и выпуск новых альбомов – вопрос времени.

Отец ребенка, 33-летний A$AP Rocky, также ответил на несколько вопросов журналистов. Он признался, что ему очень нравится то, где они сейчас находятся с Рианной, и к какой цели вместе идут.

Ранее Фокус писал о первом выходе беременной Рианны и ее возлюбленного, A$AP Rocky на публику после объявления о беременности певицы.

Напомним, где и когда состоится долгожданная свадьба Рианны и ее бойфренда A$AP Rocky.