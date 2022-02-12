Беременная Рианна появилась на публике в очень откровенном образе
Певица ожидает первенца
33-летняя барбадосская певица Рианна и ее возлюбленный, 33-летний американский рэпер A$AP Rocky ждут своего первенца. Накануне они впервые вышли вместе в свет после новости о беременности Рианны. Об этом пишет Just Jared.
Влюбленные пришли вместе на вечеринку косметических брендов певицы Fenty Beauty и Fenty Skin в Лос-Анджелесе.
33-летняя певица выбрала для выхода откровенный образ-сетку от The Attico, состоявший из зеленого топа и фиолетовых брюк, сплетенных блестящими нитями.
Дополнили образ беременной артистки бриллиантовые украшения, а также браслет и серьги с сапфирами. Волосы Рианны были уложены на одну сторону, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на красной помаде.
Напомним, беременная Рианна уже провоцировала публику своими откровенными образами, подчеркивающими ее интересное положение и заметно увеличенный живот. Накануне певица выбрала для выхода откровенный топ со шнуровками Jean Paul Gaultier, обнажавший живот и грудь.
Также Фокус сообщал о том, где и когда состоится долгожданная свадьба звездной пары Рианны и A$AP Rocky.