Беременная Рианна появилась на публике в очень откровенном образе

Певица ожидает первенца

33-летняя барбадосская певица Рианна и ее возлюбленный, 33-летний американский рэпер A$AP Rocky ждут своего первенца. Накануне они впервые вышли вместе в свет после новости о беременности Рианны. Об этом пишет Just Jared.

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Влюбленные пришли вместе на вечеринку косметических брендов певицы Fenty Beauty и Fenty Skin в Лос-Анджелесе.

33-летняя певица выбрала для выхода откровенный образ-сетку от The Attico, состоявший из зеленого топа и фиолетовых брюк, сплетенных блестящими нитями.

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Дополнили образ беременной артистки бриллиантовые украшения, а также браслет и серьги с сапфирами. Волосы Рианны были уложены на одну сторону, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на красной помаде.

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Напомним, беременная Рианна уже провоцировала публику своими откровенными образами, подчеркивающими ее интересное положение и заметно увеличенный живот. Накануне певица выбрала для выхода откровенный топ со шнуровками Jean Paul Gaultier, обнажавший живот и грудь.

Также Фокус сообщал о том, где и когда состоится долгожданная свадьба звездной пары Рианны и A$AP Rocky.