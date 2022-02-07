Стало известно, когда и где состоится свадьба Рианны и A$AP Rocky

Свадьба звездной пары – одно из самых ожидаемых событий 2022 года.

33-летняя барбадосская певица Рианна и ее возлюбленный, 33-летний американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) планируют в 2022 году пожениться. Пара, которая уже ждет своего первого ребенка, планирует дату и место проведения церемонии бракосочетания. Об этом пишет Daily Mail.

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Как известно, влюбленные планируют пожениться уже после рождения малыша. А сама свадьба состоится на Барбадосе – родине 33-летней артистки.

[ + – ] Ребенок станет первым как для Рианны, так и для A$AP Rocky.

Отметим, что крестной матерью ребенка Рианны станет премьер-министр республики и барбадосский политический деятель Миа Моттли. Саму же Рианну в 2018 году признали чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США.

Впервые о романтических отношениях между Рианной и американским рэпером заговорили в январе 2020 года. Тогда папарацци поймали звездную пару в одной из гостиниц Нью-Йорка.

[ + – ] Пара вместе около двух лет.

В мае 2020 года они подтвердили свой роман, когда 33-летний A$AP Rocky заявил в одном из интервью, что Рианна — любовь всей его жизни.

Ранее Фокус сообщал о первой беременной фотосессии Рианны и ее возлюбленного A$AP Rocky. Снимки шерили тысячи пользователей Сети.

Напомним, британская певица Дуа Липа и Рианна вернули в моду трафаретную окраску волос — старый-новый тренд.