Стало известно, когда и где состоится свадьба Рианны и A$AP Rocky
Свадьба звездной пары – одно из самых ожидаемых событий 2022 года.
33-летняя барбадосская певица Рианна и ее возлюбленный, 33-летний американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) планируют в 2022 году пожениться. Пара, которая уже ждет своего первого ребенка, планирует дату и место проведения церемонии бракосочетания. Об этом пишет Daily Mail.
Как известно, влюбленные планируют пожениться уже после рождения малыша. А сама свадьба состоится на Барбадосе – родине 33-летней артистки.
Отметим, что крестной матерью ребенка Рианны станет премьер-министр республики и барбадосский политический деятель Миа Моттли. Саму же Рианну в 2018 году признали чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США.
Впервые о романтических отношениях между Рианной и американским рэпером заговорили в январе 2020 года. Тогда папарацци поймали звездную пару в одной из гостиниц Нью-Йорка.
В мае 2020 года они подтвердили свой роман, когда 33-летний A$AP Rocky заявил в одном из интервью, что Рианна — любовь всей его жизни.
Ранее Фокус сообщал о первой беременной фотосессии Рианны и ее возлюбленного A$AP Rocky. Снимки шерили тысячи пользователей Сети.
Напомним, британская певица Дуа Липа и Рианна вернули в моду трафаретную окраску волос — старый-новый тренд.