Дуа Липа и Рианна вернули в моду трафаретное окрашивание волос

Тренд зародился еще в начале нулевых и сейчас снова входит в моду

Трафаретное окрашивание, которое обрело популярность в 2000-х годах, снова стало модным, благодаря знаменитостям. Дуа Липа, Megan Thee Stallion и Рианна уже попробовали на себе старый-новый тренд. Об этом пишет Teen Vogue.

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Справедливости ради стоит отметить, что возрождать тренд стали пользователи TikTok, но стилисты знаменитостей решили попробовать его и на своих известных клиентках.

Меган Ти Сталлион появлялась с трафаретными цветами на волосах в клипе Cry Baby, а вскоре моду поддержала Дуа Липа.

[ + – ] Megan Thee Stallion

Она опубликовала в соцсетях снимки на которых позировала со светлыми прядями волос, украшенными сердечками.

[ + – ] Дуа Липа

Рианна для трафаретного окрашивания выбрала важный повод. Она опубликовала фото из рекламной кампании нижнего белья Savage X Fenty Beauty ко Дню святого Валентина. Традиционно, певица рекламирует все новинки своего бренда на себе, так что образ в кружевном белье со шнуровкой она дополнила оригинальным окрашиванием: ее черные волосы украшали алые полосы.

[ + – ] Рианна в рекламе нижнего белья

Трафаретное окрашивание также называют футуаж . Для узоров и рисунков используются шаблоны и красящий спрей для волос. Наносить краску лучше всего на гладкие волосы, чтобы рисунок получился более четким.

Эта техника хороша тем, что когда образ наскучит – то рисунки легко смываются.