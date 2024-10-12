Поседеть от переживаний: ученая рассказала, как стресс влияет на цвет волос

Изменение нашего цвета волос с возрастом является естественным процессом, не предвещающим ничего плохого. Однако некоторые люди утверждают, что при достаточном страхе он может ускориться и за ночь перекрасить наши волосы, что решили изучить ученые.

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Седые волосы — естественная часть старения, во многом определяемая генетикой. Большинство людей замечают первые седые пряди в возрасте от двадцати до пятидесяти лет, причем у мужчин седина обычно появляется в районе висков и бакенбард, а у женщин — вдоль линии роста волос. Однако среди многих людей бытует мнение, что на него могут значительно влиять стрессовые ситуации и переживания. О том могут ли волосы окраситься в серебро из-за тяжелых жизненных ситуаций пишет The Conversation.

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Процесс седения ускоряется в возрасте от 50 до 60 лет, когда клетки, отвечающие за цвет волос, известные как меланоциты, становятся менее активными. Цвет волос определяется меланином, который вырабатывается меланоцитами в волосяных фолликулах. Существует два типа меланина: эумеланин, который придает волосам черный и коричневый цвет, и феомеланин, отвечающий за рыжие и желтые оттенки.

С возрастом меланоциты вырабатывают меньше меланина, в результате чего волосы становятся серыми или белыми. Седые волосы толще и грубее, чем пигментированные, и растут быстрее из-за изменений в структуре волосяного фолликула, объясняет Тереза Ларкин, доцент кафедры медицинских наук Университета Вуллонгонга. Стресс может ускорить поседение, вызывая окислительный стресс, который повреждает меланоциты. Этот окислительный стресс может быть следствием психологических факторов, воздействия окружающей среды, например загрязнения и ультрафиолетового облучения, или курения. У молодых людей седые волосы иногда восстанавливают свой цвет после снятия стресса, но с возрастом этого обычно не происходит.

Популярные мифы о седых волосах включают идею о том, что выщипывание одного седого волоса приводит к росту новых, но это не так, говорит Ларкин. Каждый фолликул производит один волос, и выщипывание одного не влияет на другие. Точно так же мифом является то, что волосы могут поседеть за одну ночь из-за стресса, поскольку видимое поседение происходит постепенно, по мере роста волос.

Хотя рыжие тоже седеют, их волосы выцветают по-другому из-за уникальных свойств феомеланина, отмечает ученая. Вместо того чтобы поседеть, рыжие волосы часто переходят в более светлые оттенки, такие как клубничный блонд или белый. Ведение здорового образа жизни, борьба со стрессом и рацион, богатый витаминами и минералами, такими как B12 и цинк, могут помочь отсрочить преждевременное поседение, считает Ларкин.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли способы избавления от седины. Новое исследование ученых изучало сложную тему реагирования наших волос на стресс, а также методы их восстановления после тяжелых жизненных ситуаций.

Также Фокус писал о том, что ИИ обнаружил вещества, потенциально препятствующие старению. Исследователи с помощью компьютерного метода, а именно модели машинного обучения, выявили три природных вещества, которые потенциально могут бороться с процессом старения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.