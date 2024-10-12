Посідіти від переживань: учена розповіла, як стрес впливає на колір волосся

Зміна нашого кольору волосся з віком є природним процесом, що не віщує нічого поганого. Однак деякі люди стверджують, що при достатньому страху він може прискоритися і за ніч перефарбувати наше волосся, що вирішили вивчити вчені.

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Сиве волосся — природна частина старіння, багато в чому визначається генетикою. Більшість людей помічають перші сиві пасма у віці від двадцяти до п'ятдесяти років, причому в чоловіків сивина зазвичай з'являється в районі скронь і бакенбард, а в жінок — уздовж лінії росту волосся. Однак серед багатьох людей побутує думка, що на нього можуть значно впливати стресові ситуації та переживання. Про те чи може волосся пофарбуватися в срібло через важкі життєві ситуації пише The Conversation.

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Процес сивіння прискорюється у віці від 50 до 60 років, коли клітини, що відповідають за колір волосся, відомі як меланоцити, стають менш активними. Колір волосся визначається меланіном, який виробляється меланоцитами у волосяних фолікулах. Існує два типи меланіну: еумеланін, який надає волоссю чорного і коричневого кольору, і феомеланін, що відповідає за руді та жовті відтінки.

З віком меланоцити виробляють менше меланіну, внаслідок чого волосся стає сірим або білим. Сиве волосся товстіше і грубіше, ніж пігментоване, і росте швидше через зміни в структурі волосяного фолікула, пояснює Тереза Ларкін, доцент кафедри медичних наук Університету Вуллонгонга. Стрес може прискорити посивіння, спричиняючи окислювальний стрес, який пошкоджує меланоцити. Цей окислювальний стрес може бути наслідком психологічних чинників, впливу довкілля, наприклад забруднення та ультрафіолетового опромінення, або куріння. У молодих людей сиве волосся іноді відновлює свій колір після зняття стресу, але з віком цього зазвичай не відбувається.

Популярні міфи про сиве волосся включають ідею про те, що вищипування однієї сивої волосини призводить до зростання нової, але це не так, каже Ларкін. Кожен фолікул виробляє одну волосину, і вищипування однієї не впливає на інші. Так само міфом є те, що волосся може посивіти за одну ніч через стрес, оскільки видиме посивіння відбувається поступово, у міру росту волосся.

Хоча руді теж сивіють, їхнє волосся вицвітає по-іншому через унікальні властивості феомеланіну, зазначає вчена. Замість того щоб посивіти, руде волосся часто переходить у світліші відтінки, такі як полуничний блонд або білий. Ведення здорового способу життя, боротьба зі стресом і раціон, багатий на вітаміни й мінерали, такі як B12 і цинк, можуть допомогти відстрочити передчасне посивіння, вважає Ларкін.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

Також Фокус писав про те, що ШІ виявив речовини, які потенційно перешкоджають старінню. Дослідники за допомогою комп'ютерного методу, а саме моделі машинного навчання, виявили три природні речовини, які потенційно можуть боротися з процесом старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.