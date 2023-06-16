Вилікувати старість. ШІ виявив речовини, що потенційно перешкоджають старінню

Дослідники за допомогою комп'ютерного методу, а саме моделі машинного навчання, виявили три природні речовини, які потенційно можуть боротися з процесом старіння.

Related video

Команда дослідників з Единбурзького університету в Шотландії використовувала вдосконалену модель машинного навчання для визначення трьох природних сполук — гінкгетину, периплоцину і олеандрину, які можуть протистояти ефекту старіння. Дослідження проводилося в добре оснащених лабораторіях Единбурзького університету з використанням даних з різних джерел, включно з науковими статтями та патентами, і оцінювалося за великою хімічною бібліотекою. Мотивацією цього інноваційного підходу є потенціал таких сполук для боротьби зі складними захворюваннями та вирішення проблем старіння, одночасно пропонуючи економічно вигідну та ефективну альтернативу традиційним методам пошуку ліків, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Отже, для початку важливо зрозуміти який стосунок усе це має до старіння. Давайте трохи зануримося в біологію. Клітини діляться й оновлюються для підтримання та росту нашого організму. Однак стан, відомий як клітинне старіння, виникає, коли клітини перестають ділитися, але продовжують жити, спричиняючи пошкодження тканин і сприяючи старінню різних систем організму.

Зазвичай наша імунна система очищається, знищуючи ці клітини, що старіють. Але з віком це клітинне прибирання стає все менш ефективним, що призводить до накопичення цих зношених клітин. Це може спричинити такі проблеми зі здоров'ям, як рак і хвороба Альцгеймера, а також такі звичайні ознаки старіння, як погіршення зору та рухливості. Тому наукова спільнота прагне знайти сенолітики — по суті, речовини, що борються з віком, які можуть видаляти ці старіючі клітини.

Що робить це дослідження цікавим, так це грамотне використання машинного навчання. Подібно до досвідченого детектива, модель була навчена виявляти характерні ознаки сенолітичних хімічних речовин. Вона проаналізувала масивний набір даних із 2 523 сполук, включно з як сенолітичними, так і не сенолітичними агентами, щоб забезпечити справедливий аналіз. Потім модель просіяла понад 4 000 хімічних речовин, з яких відібрала 21 потенційного кандидата.

Серед цих багатообіцяючих перспектив виділялися три: гінкгетин, периплоцин і олеандрин. Вони продемонстрували здатність витісняти старіючі клітини, не пошкоджуючи здорові. Олеандрин виявився найефективнішим. Цікаво, що всі три речовини містяться в традиційних трав'яних ліках.

Витягнутий із рослини олеандр, олеандрин має схожі властивості з препаратом дигоксин, який використовують у разі серцевої недостатності та порушень серцевого ритму. Гінкгетин, який отримують із стародавнього дерева гінгко, добре відомий у китайській трав'яній медицині і має цілу низку корисних властивостей. І нарешті, периплоцин, одержуваний з китайської шовкової лози, обіцяє поліпшити роботу серця і боротися з раковими клітинами.

Цей прорив у дослідженні підкреслює потенціал цих сполук у забезпеченні ефекту нарівні з раніше виявленими сенолітиками, а то й такого, що перевершує їх. Крім того, використана методика машинного навчання значно спростила процес, скоротивши список сполук, що підлягають перевірці, більш ніж у 200 разів.

Використання штучного інтелекту є знаковим досягненням в ідентифікації ліків, особливо для складних захворювань. Ця спільна робота, яка об'єднала фахівців з обробки даних, хіміків і біологів, виявилася не тільки ефективною, а й економічно вигідною порівняно з традиційними методами скринінгу ліків. Це відкриває нові двері для застосування передових технологій для прискорення пошуку ліків і, цілком можливо, розкриття секретів фонтану молодості.

Раніше Фокус писав про засіб, який дозволив щуру стати довгоживучим гризуном у світі. Результати дослідження свідчать про те, що "омолодження тіла" надалі може стати звичайним явищем у нашому житті.

Також Фокус писав про спосіб уповільнити старіння, що потребує мінімум зусиль. Дослідження показало, що просте скорочення калорій дозволить як знизити швидкість старіння, а й ризик смертності.