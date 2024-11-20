"Просто неймовірно": дівчина рік тому відмовилася від шампуню і показала результат (фото)

Джорджія Пек вважає, що натуральний догляд за волоссям — це не тільки здоров'я, а й свобода від нав'язаних стандартів краси.

23-річна Джорджія Пек повністю виключила шампунь і кондиціонер зі свого життя, стверджуючи, що волосся стало виглядати краще, ніж будь-коли. Про це пише The Mirror.

За словами дівчини, рішення відмовитися від засобів для волосся було продиктоване прагненням позбутися впливу хімічних речовин, які, на її думку, порушують природний баланс шкіри голови.

Джорджія, тренерка з холістичного здоров'я, розповіла, що раніше страждала від свербіння та лупи, поки не перейшла на натуральний догляд. Перший час було складно: волосся ставало жирним, і бажання повернутися до шампуню було сильним. Однак через кілька тижнів вона помітила позитивні зміни.

"Просто неймовірно! Моє волосся стало сильнішим, більш здоровим і живим, а свербіж і лупа зникли", — поділилася Джорджія.

Спочатку Джорджія використовувала тільки фільтровану воду для миття волосся Фото: Jam Press

Попри позитивний результат, її друзі та родина спочатку сприйняли цей крок скептично, вважаючи його "екстремальним". Однак Джорджія впевнена у своєму підході.

"Шампуні, навіть органічні, містять хімічні речовини, які шкодять шкірі голови та порушують її природну екосистему. Постійне видалення натуральних олій змушує шкіру голови виробляти їх у надлишку, що замикає порочне коло", — зазначає вона.

Спочатку Джорджія використовувала тільки фільтровану воду для миття волосся, а тепер додала трав'яні ополіскувачі з розмарину, кропиви, лаванди, материнки та яблучного оцту. Для додаткового живлення вона робить маски із сирого яйця, меду та оливкової олії.

Реакція користувачів соцмереж на її історію розділилася. Одні висловлюють здивування, зазначаючи, що їхнє волосся стає жирним і неприємним без шампуню.

"Я пробувала, але без шампуню моя голова стає огидною", — пише одна з користувачок.

Інші, навпаки, натхненні прикладом Джорджії.

"Ваше волосся має приголомшливий вигляд!" — зазначив один із коментаторів.

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