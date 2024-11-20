"Просто невероятно": девушка год назад отказалась от шампуня и показала результат (фото)

Джорджия Пек считает, что натуральный уход за волосами — это не только здоровье, но и свобода от навязанных стандартов красоты.

23-летняя Джорджия Пек полностью исключила шампунь и кондиционер из своей жизни, утверждая, что волосы стали выглядеть лучше, чем когда-либо. Об этом пишет The Mirror.

По ее словам девушки, решение отказаться от средств для волос было продиктовано стремлением избавиться от воздействия химических веществ, которые, по ее мнению, нарушают естественный баланс кожи головы.

Джорджия, тренер по холистическому здоровью, рассказала, что раньше страдала от зуда и перхоти, пока не перешла на натуральный уход. Первое время было сложно: волосы становились жирными, и желание вернуться к шампуню было сильным. Однако спустя несколько недель она заметила положительные изменения.

"Просто невероятно! Мои волосы стали сильнее, более здоровыми и живыми, а зуд и перхоть исчезли", — поделилась Джорджия.

Сначала Джорджия использовала только фильтрованную воду для мытья волос Фото: Jam Press

Несмотря на положительный результат, ее друзья и семья сначала восприняли этот шаг скептически, считая его "экстремальным". Однако Джорджия уверена в своем подходе.

"Шампуни, даже органические, содержат химические вещества, которые вредят коже головы и нарушают ее естественную экосистему. Постоянное удаление натуральных масел заставляет кожу головы вырабатывать их в избытке, что замыкает порочный круг", — отмечает она.

Сначала Джорджия использовала только фильтрованную воду для мытья волос, а теперь добавила травяные ополаскиватели из розмарина, крапивы, лаванды, душицы и яблочного уксуса. Для дополнительного питания она делает маски из сырого яйца, меда и оливкового масла.

Реакция пользователей соцсетей на ее историю разделилась. Одни выражают недоумение, отмечая, что их волосы становятся жирными и неприятными без шампуня.

"Я пробовала, но без шампуня моя голова становится отвратительной", — пишет одна из пользовательниц.

Другие, напротив, вдохновлены примером Джорджии.

"Ваши волосы выглядят потрясающе!" — отметил один из комментаторов.

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