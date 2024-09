В музее мадам Тюссо восковую копию Рианны переодели в мини-платье (фото)

Публике обновленную фигуру Рианны покажут 27 сентября.

Related video

Восковую копию барбадосской певицы Рианны в музее мадам Тюссо переодели. Теперь на ней гламурное шелковое мятное платье с глубоким вырезом от Fenty, которое она носила на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Royal Albert Hall в 2019 году, пишет Daily Mail.

Незабываемый образ был тщательно воссоздан в музее на Бейкерс-стрит. Кроме платья, на фигуре артистки накидка с рукавами перчатками, туфли в тон и украшения.

Широкой публике обновленную Рианну в музее покажут 27 сентября.

На мероприятии, где Рианна сверкала в этом наряде, ее сопровождал ее бойфренд Asap Rocky. В одном из интервью рэпер из Гарлема признался, что это платье на певице – один из его самых любимых нарядов.

"Рианна — это сила в красоте, моде и музыке, она действительно сияет, как бриллиант. Ее образ на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 стал таким заявлением, что мы просто обязаны были повторить этот незабываемый момент! Рианна занимает особое место в сердцах каждого, и теперь у наших посетителей есть шанс увидеть ее в All of the Lights! Мы рады подарить поклонникам незабываемый момент с главным боссом", – сказала Джо Кинси, менеджер студии в музее мадам Тюссо в Лондоне, сказала:.

Новая восковая фигура будет представлена ​​в зоне Fashion Runway в музее мадам Тюссо в Лондоне. Рядом с ней расположатся РуПол, Зендая и Кендалл Дженнер.

Сейчас Рианна практически не поет, поскольку сосредоточилась на своих сыновьях и бизнес-империи, сделавшей ее миллиардершей. Она в 2017 году основала косметическую компанию Fenty в 2017 году. По состоянию на 29 августа 2024 года она оценивалась примерно в $2,8 миллиарда, а Рианна владела 50-процентной долей в организации.

В следующем году она запустила свою линию нижнего белья Savage x Fenty, которая имела большой успех.

Ранее Фокус писал, что Рианна вместо Шарлиз Терон появилась в новом кампейне J'adore Dior.